Roma, Vincenzo Montella'dan Vazgeçmiyor Tazminat Ödemeye Hazırlar
Roma, Vincenzo Montella'dan Vazgeçmiyor Tazminat Ödemeye Hazırlar
Milli takımla başarılı sonuçlar alan Montella'ya talip çıktı. Euro 2024 ve Uluslar Ligi performansıyla beğeni toplayan Montella için İtalya basınından önemli bir iddia geldi. Montella, efsanesi olduğu Roma'ya yeniden hoca olabilir. İtalyan basını Roma'nın Mancini ile anlaşamadığını yazdı. Mancini sonrası ilk aday ise Montella oldu.
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Kuntz ile kötü gidişatın ardından gelen Montella, milli takımı Almanya'ya taşımış ve Almanya'da da başarılı bir futbol sergilemişti.
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Montella, Uluslar Ligi'nde de aldığı sonuçlarla dikkat çekmeyi sürdürüyor. İtalya'da da takip edilen Montella'ya ülkesinden talip çıktı.
Bir Roma efsanesi olan Montella'ya eski kulübü Roma'dan teklif geldiği iddia edildi. Corriere dello Sport'ta yer alan haberde ilginç detaylar var.
Corriere dello Sport'un iddiasına göre Mancini ile anlaşamayan ve Montella'yı bitirmek isteyen Roma, Montella'nın tazminatını ödeyerek milli takımdan koparacak.
Montella'nın Karadağ ve Galler maçlarında milli takımla olacağı biliniyor. Sonrasındaki süreçte ne karar vereceğine dair ise henüz netleşmiş bir şey yok.
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