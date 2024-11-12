Roma, Vincenzo Montella'dan Vazgeçmiyor Tazminat Ödemeye Hazırlar

Milli takımla başarılı sonuçlar alan Montella'ya talip çıktı. Euro 2024 ve Uluslar Ligi performansıyla beğeni toplayan Montella için İtalya basınından önemli bir iddia geldi. Montella, efsanesi olduğu Roma'ya yeniden hoca olabilir. İtalyan basını Roma'nın Mancini ile anlaşamadığını yazdı. Mancini sonrası ilk aday ise Montella oldu.