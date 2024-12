Ebeveyn Olmanın 12 Paha Biçilemez Yanı

Bir insanın seni her haliyle, her anında ve tüm kusurlarınla sevmesi… İşte ebeveyn olmanın en büyüleyici taraflarından biri bu! Dünyada kimse seni sabahın köründe dağınık saçlarınla ya da uykusuzluktan şişmiş gözlerinle sevmeyebilir. Ama çocuğun için bunların hiçbir önemi yok. Sen sadece ‘anne’ ya da ‘baba’sın. O minik gözler sana her bakışında, sevginin ne kadar güçlü ve saf olduğunu hissediyorsun. Sanki her sarılışında bütün dünyayı kucaklıyormuşsun gibi… 💖