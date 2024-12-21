Annelik Yolculuğunda Kendine Zaman Ayırmanın 12 Yolu

Haftalık rutinlerden uzaklaşmak için kısa bir seyahate çıkmak gerçekten yenileyici olabilir. Çocuklarla veya eşinizle günübirlik bir geziye çıkmak sadece birkaç saat için bile olsa sizi rahatlatabilir. Seyahat etmek hem sizi stresten uzaklaştırır hem de zihinsel olarak rahatlamanızı sağlar. Küçük molalar için büyük planlar yapmanıza gerek yok bazen en yakın tatil köyü veya bir doğa parkı bile çok etkili olabilir.