Çocuğunla En Uygun Eğitim Yöntemi Hangisi?
Çocuğunla En Uygun Eğitim Yöntemi Hangisi?
Her çocuk biricik; öğrenme biçimleri, ilgi alanları ve ihtiyaçları birbirinden farklı. Çocuğunun potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmak ve ona destek olmak için hangi eğitim yönteminin daha uygun olduğunu merak ediyor musun? Bu test, çocuğunun kişisel özelliklerini anlamana ve ona en uygun yaklaşımı belirlemene yardımcı olacak.
Hazırsan seni teste alalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Çocuğun kaç yaşında?
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2. Peki, ne kadar hareketli? Puanlar mısın?
3. Bir filme giderken çocuğun genelde ne seçer?
4. Çocuğun için bir hafta sonu aktivitesi seçmen gerekseydi, hangisini tercih ederdin?
5. Çocuğun hangi oyunu tercih eder?
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6. Çocuğunun görsel hafızasının kuvvetli olduğunu söyleyebilir misin?
7. Bu etkinliklerden hangisi onu daha çok heyecanlandırır?
8. Son olarak, çocuğun bu hediyelerden hangisini tercih eder?
Pozitif ve destekleyici!
Düzenli!
Esnek ve Yaratıcı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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