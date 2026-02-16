onedio
article/comments
article/share
e-Devlet Verilerine Göre En Çok Değiştirilen Soy İsimleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.02.2026 - 15:02

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre son zamanlarda soyadı değişikliği başvurularında dikkat çeken bir yükseliş gözlemlendi. Nüfus müdürlüğü kayıtlarına göre argo çağrışımları olan veya dilin zamanla değişmesiyle anlam kayması yaşayan kelimelerde soyadları olan vatandaşlar e-Devlet'e başvuruda bulundu.

En çok değişim talep edilen soy isimleri şöyle;

  • Top

  • Koyun

  • Satılmış

  • Coşkun

  • Çakal

  • Deli

  • Karabaş

  • Çürük

  • Çıplak

  • Kör

