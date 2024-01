Duyunca Ağzınızı Açık Bırakacak Dünya Mutfağından En Sıra Dışı Yemekler

Her Japon filminde mutlaka bir “ramen” ekrana yansır. Amerikan filmlerinde “hotdog” sahnesi olduğu gibi. Son dönemde Kore filmlerinde de turşuları “kimchi” mutlaka yer alıyor. İşin ilginç tarafı o da genelde lahana ile yapılıyor. Türk filmlerinde Türk Kahvesini bile göremiyoruz. Neyse bu ayrı bir yazı konusu. Burada sözünü edeceğimiz ise Amerikan tarzı bir ramendir. “Ramen Burger”, iki kızarmış ramen şehriye çöreği arasına sıkıştırılan et köftesinden oluşan bir hamburger çeşididir. Et köftesi genellikle shoyu sosuna batırılarak hazırlanır ve üzerine taze roka ve yeşil soğan eklenir.

Ramen Burger'i Amerikalı bir Japon olan Keizo Shimamoto ilk olarak 2013 yılında Brooklyn'de hazırladı. Bu yenilikçi burger, lezzet avcılarının ilgisini çekti ve popüler bir alternatif haline geldi. Hatta Time dergisine bile haber oldu.

Sklandrausis, Letonya'da 16. yüzyıldan beri geleneksel olarak hazırlanan yuvarlak bir turta çeşididir. Mayasız çavdar unundan yapılan hamur, diskler halinde yuvarlanarak kenarları yukarı doğru katlanacak şekilde şekillendirilir.

Sklandrausis'in özgün yapımında, patates ve havuç dolgusu üst üste konulur ve bu katmanlar bir araya getirildikten sonra üzeri krema ile kaplanır. Turta genellikle tarçın ya da kimyon tohumu gibi baharatlarla da süslenir.

Geleneksel tarife göre, bu tür bir tarta soğuk olarak servis edilir ve genellikle çay ya da süt ile tüketilir.

Güney Amerika’dan bir yemek olmasaydı bu liste eksik kalırdı. Yalnızca patates ve un ile yapılan Chapalele bir Şili ekmeğidir. Geleneksel olarak buharda pişirildiği ve yemek hazırlamak için kullanılan yerdeki bir delik olan curantoda pişirildiği Chiloé Adası'ndan gelmektedir.

Bununla birlikte tavada kızartılabilir veya fırınlanabilir. Tek başına atıştırmalık olarak tüketilebileceği gibi güveç ve et yemeklerinin yanında da kullanılabilir.