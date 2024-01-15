Duyunca Ağzınızı Açık Bırakacak Dünya Mutfağından En Sıra Dışı Yemekler

Dünyanın farklı noktalarındaki lezzetleri paylaşan dünyaca ünlü TasteAtlas bu kez de dünyanın en lezzetsiz 100 yemeğini açıkladığı listesi, Türkiye’den epey tepki aldı. Karadenizliler, karalahanasız yapamadıkları için veryansın ettiler. Anlaşıldı ki listedeki karalahana çorbası değil, normal lahana çorbasıymış.

Aslında lahana Balkanlar’da, Doğu Avrupa ve Rusya’da önemli bir gıda ürünüdür. Her şeyi yapılır. Bizim için de turşu ve salatada kullandığımız vazgeçilmez bir üründür. Besin değeri yüksek bir sebzedir.

Dünyanın farklı yerlerinde öyle yemekler gördüm ki bu en lezzetsiz yemekler benim “en sıra dışı yemekler listeme” hiç giremez. Önce size TasteAtlas listesindeki ilk 10 sıra dışı o yemeklerden bahsedeyim.

Eğer bir kültüre ne kadar uzaksanız, yemek kültürleri de size o kadar yabancı, lezzetsiz ve hatta itici gelebilir.

Listenin başında yer Hákarl da bize uzak bir kültürden İzlanda’dan. Hakarl, Grönland köpekbalığı ve uyuyan köpek balıkları gibi özel türlerden elde edilen etlerle hazırlanan bir geleneksel İzlanda yemeğidir.

Hákarl'ın özgünlüğü, köpekbalığı etinin özel bir fermente işleminden geçirilmesinden gelir. Et öncelikle üç ay kadar fermente edilir. Fermente edilmesinin ardından asılır ve dört ila beş ay daha kurumaya bırakılır.

İzlanda’da belgesellerinde bunun gibi farklı yemekler çoktur.

Bir diğer yemek olan Yerushalmi Kugel, Avrupalı Yahudilerin 18. yüzyılda benzer fırınlanmış güveçler hazırlama geleneğini getirmesiyle ortaya çıkmıştır.

Yerushalmi kugel, ince pişmiş erişte ile hazırlanan ve karamelize şekerle kaplanmış tuzlu bir güveç yemeğidir. Bu lezzetli tarifte, erişteler yumurta, zeytinyağı, biber ve tuz ile harmanlanır. Ardından, bu karışım bir tavada sertleşene kadar pişirilir.

Geleneksel bir lezzet olan bu yemek, karamelize şekerin eklenmesiyle kendine özgü bir tat profili kazanır. Adından da anlaşılacağı gibi, Yerushalmi kugel, Kudüs'te (Yerushaláyim) kökeni olan ve hala popülerliğini koruyan bir yemektir.

Bu yemek özellikle Şabat ve diğer Yahudi bayramlarında sofralarda yerini alır.