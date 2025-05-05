Dünyayı Yazanlar: 10 Yazar, 10 Şehir

“İnsan kendi içinde bir labirenttir. Tokyo, o labirentin aynasıdır.”

Haruki Murakami 1949’da Kyoto’da doğdu ama gençlik yıllarını Tokyo’da geçirdi. Waseda Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi aldı. Tokyo, onun hayal gücünün başkenti oldu. 1980’lerde jazz bar işlettiği dönemde yazmaya başladı. Bugün bile romanlarındaki Tokyo, gerçek ile hayal arasında bir eşiktir; tanıdık ama yabancı, kalabalık ama yalnız.

Tokyo’da Gezilecek Yerler

Murakami’nin kitaplarını okuyan biri için Tokyo, bir roman haritasına dönüşür:

• Waseda Üniversitesi ve çevresi, Norwegian Wood’un ilk adımlarının atıldığı yer.

• Jiyugaoka ve Koenji semtleri, karakterlerinin yalnızlığını yaşadığı sakin sokaklar.

• Inokashira Parkı, aşkın ve kayboluşun mekânı.

• Nakano Broadway, Murakami evrenindeki tuhaflıkların gerçek dünyadaki izdüşümü.

• Jazz barlar, yazarın kişisel tarihinin izini sürmek isteyenler için mutlaka görülmeli.

En Önemli Kitapları

• Norwegian Wood

• 1Q84

• Kafka Sahilde

• Zemberekkuşunun Güncesi

• Koşmasaydım Yazamazdım

Kitapların Geçtiği Yerler

Norwegian Wood, Tokyo sokaklarında dolaşır. Kampüsler, parklar, hastaneler gerçek yerlerden izler taşır.

1Q84, Tokyo’nun gökyüzünde ikinci bir ayın belirdiği, distopik bir paralel evrende geçer.

Zemberekkuşunun Güncesi, sıradan bir banliyö evinin nasıl bir bilinçaltı geçidine dönüşebileceğini gösterir.

Murakami’nin Tokyo’su hem tanıdık hem rüya gibidir: Gerçeklik ile rüya arasındaki çizgi sürekli silikleşir.

Murakami Felsefesi

Murakami’nin edebiyatı yalnızlık, zaman, kimlik ve gerçekliğin doğası üzerine kuruludur. Karakterleri genellikle sıradan ama iç dünyaları sonsuz katmanlıdır. Bilinçaltı, müzik, kedi metaforları ve paralel evrenler onun anlatısının parçalarıdır.

Yazarken sınır tanımaz; polisiye, fantastik, felsefi ve psikolojik öğeleri harmanlar. Murakami için edebiyat, kendini anlamanın bir yoludur.

Haruki Murakami: