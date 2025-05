Dünyayı Yazanlar: 10 Yazar, 10 Şehir

“Paris, gençliğinde yaşanmışsa, ömür boyu insanın içinde taşınan bir şenliktir.”

Ernest Hemingway 1899’da ABD, Illinois’de doğdu. Ancak onu büyük yazar yapan şehir Paris’ti. 1920’lerde eşi Hadley ile Paris’e taşındığında henüz genç bir gazeteciydi. Burada Gertrude Stein, Ezra Pound gibi dev isimlerle tanıştı. Hemingway, Paris yıllarını “sürgün edilmiş ama özgür” hissettiği bir dönem olarak tanımlar. Bu şehirde sade ama derin anlatım tarzını buldu. “Kayıp Kuşak” olarak bilinen edebi kuşağın en parlak sesi oldu.

Paris’te Gezilecek Yerler

Hemingway’in Paris’ine yürüyerek gitmek mümkün:

• Shakespeare and Company kitapçısı, ona kitap ödünç veren efsanevi dükkândı.

• La Closerie des Lilas kafesinde Güneş de Doğar’ı yazdı, Fitzgerald ile sohbet etti.

• Les Deux Magots ve Café de Flore, romanlarındaki karakterlerle buluşan tarihî kafeler.

• Jardin du Luxembourg, avlanarak hayatta kaldığı günlerin tanığı park.

• Harry’s New York Bar, Hemingway’in içki içtiği, Bloody Mary’nin doğduğu yer.

En Önemli Kitapları

• Güneş de Doğar (The Sun Also Rises)

• Silahlara Veda (A Farewell to Arms)

• Çanlar Kimin İçin Çalıyor (For Whom the Bell Tolls)

• Yaşlı Adam ve Deniz (The Old Man and the Sea)

• Paris Bir Şenliktir (A Moveable Feast)

Kitapların Geçtiği Yerler

Güneş de Doğar’ın ilk bölümleri Paris’te geçer. Latin Mahallesi, Montparnasse kafeleri ve caddeleri romanın sahnesidir.

Paris Bir Şenliktir doğrudan Hemingway’in Paris anılarını anlatır – kafeler, kitapçılar, yürüyüş yolları.

Silahlara Veda, İtalya’da; Çanlar Kimin İçin Çalıyor, İspanya’da; Yaşlı Adam ve Deniz, Küba’da geçse de Paris, Hemingway’in ruhunu şekillendiren şehir olarak satır aralarında hep vardır.

Hemingway Felsefesi

Az sözle çok şey söylemek. Hemingway’in “buzdağı teorisi”ne göre metnin yüzeyinde az şey görünür ama altında derin bir anlam yatar. Temaları genellikle savaş, cesaret, kayıp, metanet ve insanın sınandığı anlar etrafında döner. Karakterleri onurlu, sade, iç dünyası zengin figürlerdir. Edebiyatı bir kahramanlık değil, hayatta kalma sanatı olarak görür.

Ernst Hemingway: