Dünyayı Yazanlar: 10 Yazar, 10 Şehir
“Bazı şehirler kitaplardan okunur, bazı kitaplar şehirlerle yazılır.”
Bir şehri tanımanın bin yolu vardır. Müzeleriyle, sokaklarıyla, mutfağıyla… Ama en büyülü yol, o şehrin içinden geçmiş bir yazarı okumaktır. Çünkü bazı yazarlar sadece hikâye anlatmaz; yaşadıkları şehirlerin ruhunu kelimelere işler. Onların doğduğu sokaklar, oturduğu kafeler, baktıkları manzaralar, kitap sayfalarında yeniden hayat bulur.
Bu yazıda, dünyayı edebiyatla inşa etmiş 10 yazarın izini sürdük: Doğdukları şehirler, yazdıkları mekânlar, felsefeleri ve unutulmaz cümleleriyle birlikte…
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1. Franz Kafka – Prag
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2. Orhan Pamuk – İstanbul
3. Ernest Hemingway – Paris
4. Haruki Murakami – Tokyo
5. Fyodor Dostoyevski – St. Petersburg
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6. Gabriel García Márquez – Cartagena
7. Virginia Woolf – Londra
8. Jorge Luis Borges – Buenos Aires
9. Italo Calvino – Venedik
10. Albert Camus – Cezayir
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Bu yazıda her biri kendi çağının ötesine geçmiş, şehirleri kelimelerle kazımış 10 yazarı gezdik.
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