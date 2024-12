Dünyaya Tekrar Gelsen Hangi Ülkenin Mutfağına Doğmayı Tercih Ederdin?

Mis gibi baharat kokuları, her köşede çeşit çeşit lezzetler, sofradan kalkmayı unutturan mezeler... Sen tam bir Türk mutfağı insanısın! Kahvaltı ve ana yemk kadar tatlı konusunda da iddialısın; baklava, künefe ya da helva fark etmez, şerbetli tatlar senin olmazsa olmazın. Türk mutfağı sadece karın doyurmak değil, adeta bir yaşam tarzı senin için. Her lokmada nostalji her yemekte dostluk var!