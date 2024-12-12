Dünyaya Tekrar Gelsen Hangi Ülkenin Mutfağına Doğmayı Tercih Ederdin?
Dünyaya Tekrar Gelsen Hangi Ülkenin Mutfağına Doğmayı Tercih Ederdin?
Tekrar dünyaya gelsen, bu kez hangi ülkenin mutfağında doğmak isterdin? Kokusuyla mest eden baharatlar mı yoksa aklını başından alan tatlılar mı seni çağırıyor? Gel, birkaç soruyla midene en uygun ülkeyi bulalım!
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1. Bir kahvaltı seçimi yap desek, hangisini tercih edersin?
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2. Acı konusunda ne düşünüyorsun?
3. Tatlılarda hangi lezzetler ön planda olmalı?
4. Bir içecek seçimi yap desek?
5. Yemek yerken nasıl bir atmosferde bulunmayı tercih edersin?
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6. Yemekte baharat kullanımı hakkında ne düşünüyorsun?
7. Dışarıda yemek yerken tercihin genelde ne olur?
8. Yemek sunumu senin için önemli mi?
9. Et yemeklerinde tercihin ne olur?
10. Misafir ağırlarken nasıl bir yemek menüsü hazırlarsın?
Türkiye mutfağına doğardın!
Fransa mutfağına doğardın!
Amerika mutfağına doğardın!
Japonya mutfağına doğardın!
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