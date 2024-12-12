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Evde Restoran Havası Estirmek İsteyenlere: Sofra Düzenine Dair İnce Detaylar ve İpuçlarını Anlatıyoruz!

etiket Evde Restoran Havası Estirmek İsteyenlere: Sofra Düzenine Dair İnce Detaylar ve İpuçlarını Anlatıyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
12.12.2024 - 21:31

Misafir ağırlamak zor zanaat. Hele bir de evde özel bir akşam yemeği hazırladıysanız o zaman sofranıza da en az yemekleriniz kadar önem vermeniz gerekiyor. Gelin evde restoranlar kadar şık bir masa nasıl hazırlanır birlikte bakalım...

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1. Tema belirleyerek başlıyoruz.

Güzel bir sofra kurmanın temelinde sofranın bir teması olması var. Teması olmayan bir sofra karmakarışık oluyor. O yüzden akşam yemeğinize uygun bir tema belirleyerek başlıyoruz. Temanız ne olursa olsun hem yemekleriniz hem sofranız ona uygun olmalı! Burada istediğiniz gibi bir konsept seçmekte özgürsünüz. Özel bir akşamsa ona uygun bir tema, değilse de istediğiniz gibi bir tema seçebilirsiniz.

2. Doğru masa örtüsü seçimi her şeydir!

Masa örtüsü sofrayı gösteren en önemi detaylardan. Sofranız için belirlediğiniz renk ve tonlara uyan bir örtü çok iyi olacaktır. Genelde düz ve pastel tonlar masalar için ideal oluyor. Ya da beyaz bir örtü tercih edip renkli runnerlar kullanabilirsiniz. Eğer tema belirlediyseniz de masa örtünüzü ve runner tercihinizi ona göre yapabilirsiniz.

3. Peçeteler de çok önemli.

Masada peçeteler sofrayı şık gösteriyor. O yüzden peçetesiz bir sofra hazırlamayı düşünmeyin bile! Sofra renklerinize uyan peçeteler sofranızı hem şık hem de özenilmiş gösterecektir. Peçeteyi öyle alıp koymak olmaz tabii, şekil vererek ya da peçete halkaları kullanarak daha şık bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Peçeteleri süslemek için lavanta dalı ya da taze bir ot dalı kullanmak da iyi bir fikir.

4. Masanızı nasıl aydınlatmayı düşünürsünüz?

Aydınlatma aslında masanızı güzel gösterecek temel unsurlardan. Burada tabii birkaç alternatifiniz var. Mesela romantik ve samimi bir hava için mumları masanızda kullanabilirsiniz. Ya da loş ışık işinizi görebilir. Ama daha eğlenceli bir ortam istiyorsanız LED ışıklar kullanmanız mümkün. Aydınlatmanızı seçerken masanızın temasını da göz önünde bulundurmanız gerek elbette.

5. Tabak seçimini asla hafife almayın!

Masanızı ne kadar güzel hazırlarsanız hazırlayın eğer doğru tabakları seçmediyseniz maalesef masanız güzel olmuyor. O yüzden en az diğer seçimler kadar önemli bir mesele bu! Doğru tabak seçiminde kastımız kaliteli ve şık tabaklar seçmeniz. Eee buna bir de kaşık-çatal-bıçak seçimini eklemek gerek. Bunları tabaklarınıza uyumlu seçmeniz gerektiğini de söylemeden geçmeyelim.

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6. Cam ürünlerden güzeli var mı be!

Masanıza koyacağınız su bardakların, kadehlerin ya da diğer bardakların cam olmasına dikkat etmelisiniz. Tabii bunları öyle alelade seçmek olmaz. Masanıza uyumlu seçeceğiniz bardaklar tabaklarınızla ve masanızın ana temasıyla uyumlu olmalı. Yani modern tabaklara daha eski model bardaklar olmaz!

7. Masanızı zenginleştirmek için dekoratif ürünler kullanabilirsiniz.

Masanızın asıl düzeninden bahsettik. Şimdi biraz da masayı daha nasıl güzelleştirebiliriz ona bakalım. Dekoratif aksesuarlar bu konuda size çok yardımcı olacaktır. Masanızın genel görüntüsüne uygun olarak birkaç parça dekoratif şeyler koyabilirsiniz. Belki canlı çiçek ya da ahşap aksesuarlar gibi küçük dekorlar masanızı çok daha zengin ve güzel gösterecek.

8. Menü kartlarıyla sofranızı biraz kişiselleştirmeye ne dersiniz?

Bunlar çok gerekli mi belki değil, evet ama masanızı çok daha şık ve eğlenceli hale getiriyor. Hem restoran gibi bir masa yaratmak istiyorsanız bu detaylar şart diyebiliriz. Küçük hazırlayacağınız bu menü kartları sofranızın temasına uyumlu olmalı elbette! Elle yazabileceğiniz gibi bilgisayarda da hazırlayabileceğiniz bu menülere misafirlerinizi bayılacağına eminiz.

9. Restoranlara benzer şekilde bir sıralama yapmanız çok iyi olacaktır.

Servis sıranızın olması sizi restoran seviyesine çıkaracak bir detay. Her yemeği belli bir sırada sunmanız hem misafirlerinizin hoşuna gidicektir hem de yemeğinizin çok daha düzenli geçmesini sağlayacaktır. Farklı bir deneyim yaşayarak misafirlerinizi şaşırtmak istiyorsanız böyle bir şey planlayabilirsiniz.

10. Ve sona geldik. İyi bir müzikle soframızı arşa çıkarıyoruz.

Masamızı kurduk, servis sıramızı bile yaptık. Ama güzel bir müzik olmadan yemek ne kadar güzel olabilir değil mi? O zaman ne yapıyoruz, sofranızın temasına uygun bir çalma listesi hazırlıyorsunuz ve yemek boyunca çalması için ayarlıyorsunuz. Bu sayede misafirleriniz ev ortamında tam bir restoran deneyimi yaşayacaklar.

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