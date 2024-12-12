Haluk Bilginer'in Angelina Jolie'yle Başrol Oynadığı Maria'dan Gelen Klip Ortalığı Yaktı Geçti!
Haluk Bilginer'in Angelina Jolie'yle Başrol Oynadığı Maria'dan Gelen Klip Ortalığı Yaktı Geçti!
Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolünü paylaştığı Maria filminin çekileceğini duyduğumuz andan itibaren büyük bir heyecan duymuştuk. Filmin çekimlerinin bitmesinin ardından fragman gelmişti. Merakla beklenen filmden bir de klip geldi. Haluk Bilginer'in bir kez daha göğsümüzü kabarttığı klibe yorum yağdı.
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Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'in rol aldığı 'Maria' filmini ilk duyduğumuz andan beri sabırsızlıkla bekliyoruz.
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Dünyanın en büyük opera şarkıcısı Maria Callas'ın 1970'lerin Paris'indeki son günlerini anlatan filmde Angelina Jolie 'Maria' karakterini canlandırırken aşk yaşadığı gemiciler kralı 'Aristotle Onassis'e Haluk Bilginer hayat veriyor.
Beklediğimiz filmden bu kez de bir klip geldi ve ortalık fena şenlendi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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