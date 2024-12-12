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Ne İzledik Şimdi? 2024 Yılının Hayal Kırıklığı Yaratan Dizi ve Filmleri

Ne İzledik Şimdi? 2024 Yılının Hayal Kırıklığı Yaratan Dizi ve Filmleri

dizi film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.12.2024 - 14:43

2024 yılında onlarca film ve dizi seyirciyle buluştu. Bu yapımlardan çoğu enfes işler olsa da bazıları ne yazık ki beklentinin altında kaldı. Peki, 2024 yılında beklentilerin altında kalarak beğenilmeyen yapımlar hangileri oldu? Bu içeriğimizde sizler için ufak bir derleme yaptık. İşte detaylar...

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Velma

Velma

Velma, ilk sezonunun yoğun eleştiriler almasının ardından yapılan iyileştirmeler ne yazık ki yetersiz kaldı. İzleyiciler, Scooby-Doo'nun olmadığı bir hikayeyi anlamsız buldu ve dizinin yönünü kaybettiğini düşündü. Ki bizce haklılar!

The Spiderwick Chronicles

The Spiderwick Chronicles

Filmi çok sevilen bu fantastik seri, zayıf diyalogları ve sıkıcı hikayesi nedeniyle eleştirildi. Pek çok kişi, orijinal kitabın büyüsünü yansıtmadığını ifade etti. E haliyle 2024'ün hayal kırıklığı yapımlarından oldu.

Sexy Beast

Sexy Beast

2000 yapımı aynı isimli filmin prequel dizisi, orijinalin derinliğinden ve yaratıcı enerjisinden yoksun kaldı. Gereksiz bir hikâye olarak değerlendirildi. Pek uzun ömürlü olacağını sanmıyoruz.

Megamind vs. The Doom Syndicate

Megamind vs. The Doom Syndicate

2010 yapımı animasyonun devam filmi, zayıf animasyon kalitesi ve orijinalliğini kaybetmiş mizah anlayışıyla eleştirildi. Yıl olmuş 2024 bu kalitede bir animasyon gerçekten yakışmadı!

Lift

Lift

Kevin Hart’ın başrolünde olduğu bu Netflix yapımı soygun filmi, klişe sahneler ve tahmin edilebilir senaryosuyla beğeni kazanamadı. Bundan onlarca yapıldı, biraz gereksiz bir harcama olmuş. Yine de çerezlik gidebilir.

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Air Force One Down

Air Force One Down

Düşük bütçesi ve mantıksız senaryosuyla, izleyiciler tarafından 'izlemeye değmeyecek' bir yapım olarak nitelendirildi. Air Force One Down, IMDb puanıyla da kendisini az biraz belli ediyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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