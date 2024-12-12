Ne İzledik Şimdi? 2024 Yılının Hayal Kırıklığı Yaratan Dizi ve Filmleri
Ne İzledik Şimdi? 2024 Yılının Hayal Kırıklığı Yaratan Dizi ve Filmleri
2024 yılında onlarca film ve dizi seyirciyle buluştu. Bu yapımlardan çoğu enfes işler olsa da bazıları ne yazık ki beklentinin altında kaldı. Peki, 2024 yılında beklentilerin altında kalarak beğenilmeyen yapımlar hangileri oldu? Bu içeriğimizde sizler için ufak bir derleme yaptık. İşte detaylar...
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Velma
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The Spiderwick Chronicles
Sexy Beast
Megamind vs. The Doom Syndicate
Lift
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Air Force One Down
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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