Üniversitede Yılbaşı Ağıcı Krizi Büyüyor: Ağaç Önünde Namaz Kılarak Protesto Ettiler

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde geçen sene öğrenciler kampüste bulunan bir çam ağacını yılbaşı süsleriyle süslemiş ancak bazı gruplar yılbaşı ağacına karşı çıkarak süsleri yerinden indirmeye çalışmıştı. Üniversitede dün öğrenciler yılbaşı ağacı süslemek için yeniden bir araya geldi. Öğrenciler, başka bir grup ve güvenliklerin engellemesine rağmen zor şartlarda da olsa ağacı süslemişti. Ancak süslenen ağaç üniversite yönetimi tarafından temizlendi. Öğrenciler bugün zor da olsa ağacı yine süsleyi başardı. Ayrıca ağacın süslenmesine karşı çıkan bir grubun ağaç önünde namaz kıldığı görüldü.

İşte üniversitede yaşanan yılbaşı ağacı krizinin detayları...