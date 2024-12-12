Üniversitede Yılbaşı Ağıcı Krizi Büyüyor: Ağaç Önünde Namaz Kılarak Protesto Ettiler
Üniversitede Yılbaşı Ağıcı Krizi Büyüyor: Ağaç Önünde Namaz Kılarak Protesto Ettiler
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde geçen sene öğrenciler kampüste bulunan bir çam ağacını yılbaşı süsleriyle süslemiş ancak bazı gruplar yılbaşı ağacına karşı çıkarak süsleri yerinden indirmeye çalışmıştı. Üniversitede dün öğrenciler yılbaşı ağacı süslemek için yeniden bir araya geldi. Öğrenciler, başka bir grup ve güvenliklerin engellemesine rağmen zor şartlarda da olsa ağacı süslemişti. Ancak süslenen ağaç üniversite yönetimi tarafından temizlendi. Öğrenciler bugün zor da olsa ağacı yine süsleyi başardı. Ayrıca ağacın süslenmesine karşı çıkan bir grubun ağaç önünde namaz kıldığı görüldü.
İşte üniversitede yaşanan yılbaşı ağacı krizinin detayları...
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Yıldız Teknik Üniversitesi’nde geçen yıl başlayan yılbaşı ağacı krizi, yeni yıla sayılı günler kala yeniden ortaya çıktı.
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Öğrenciler, dün bir araya gelerek tüm engellemeler rağmen ağacı süslemeyi başarmıştı.
Üniversite yönetimi ise dün zorlukla süslenen ağaçtaki süsleri bu gece indirdi.
Öğrenciler bugün engellemelere rağmen yeniden ağacı süsledi.
Başka bir grup ise yılbaşı ağacını protesto etmek için ağacın önünde namaz kıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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