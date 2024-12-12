onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Çanakkale Depremi Sonrasında Naci Görür’den Açıklama: “Marmara’daki Fayı Öyle veya Böyle Etkileyecek”

Çanakkale Depremi Sonrasında Naci Görür’den Açıklama: “Marmara’daki Fayı Öyle veya Böyle Etkileyecek”

Naci Görür
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.12.2024 - 15:50

AFAD, bugün öğle saatlerinde Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Çanakkale depremiyle ilgili paylaşımda bulundu. Görür, yaşanan depremin Marmara’da kırılması beklenen fayı etkileyeceğini söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çanakkale’de yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedilmişti.

Çanakkale’de yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedilmişti.

Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale’deki depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde olduğunu ve İstanbul’da beklenen büyük depremde kırılacak fayı etkileyeceğini söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale’deki depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde olduğunu ve İstanbul’da beklenen büyük depremde kırılacak fayı etkileyeceğini söyledi.

Naci Görür’ün paylaşımı

Naci Görür’ün paylaşımı
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın