Çanakkale Depremi Sonrasında Naci Görür’den Açıklama: “Marmara’daki Fayı Öyle veya Böyle Etkileyecek”
Çanakkale Depremi Sonrasında Naci Görür’den Açıklama: “Marmara’daki Fayı Öyle veya Böyle Etkileyecek”
AFAD, bugün öğle saatlerinde Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Çanakkale depremiyle ilgili paylaşımda bulundu. Görür, yaşanan depremin Marmara’da kırılması beklenen fayı etkileyeceğini söyledi.
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Çanakkale’de yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedilmişti.
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Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale’deki depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde olduğunu ve İstanbul’da beklenen büyük depremde kırılacak fayı etkileyeceğini söyledi.
Naci Görür’ün paylaşımı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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