Londra’da Kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren’e Ne Oldu? Polisten “Sıra Dışı Vaka” Yorumu
Londra’da Kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren’e Ne Oldu? Polisten “Sıra Dışı Vaka” Yorumu
Üç yıl önce ailesiyle birikte İngiltere’ye yerlen ve enerji sektöründe çalışan Prof. Dr Orhan Ekren, vize görüşmesi için geldiği Londra’da kayboldu. Kendisiyle en son 26 Kasım’da eşinin irtibat kurduğu Ekren’in kaybolmasıyla ilgili polis ekipleri “sıra dışı vaka” yorumunda bulundu. Kaybolan profesörün akademisyen olan eşi Banu Ekren olay günü yaşadıklarını ve eşiyle son görüşmesinde konuştuklarını açıkladı. Londra’da kaybolan Prof. Dr Orhan Ekren’i arama çalışmalarının sürdüğü de belirtildi.
Kaynak: BBC Türkçe
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Ailesiyle birlikte 3 yıl önce İngiltere’ye taşınan ve Milton Keynes’te yaşayan Prof. Dr Orhan Ekren, 26 Kasım’da vize görüşmesi için geldiği başkent Londra’da ortadan kayboldu.
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BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Ekren olay günü Londra’nın turistik bölgelerinde gezerken eşi Banu Ekren ile fotoğraflar paylaştı. Sonrasında bir barda eşiyle son kez konuşan Ekren’den bir daha haber alınamadı.
Akademisyen Banu Ekren, gerçek zamanlı yer paylaşımı uygulaması kullandıklarını ve aralıklarla gün boyu eşini izlediğini ifade etti. Eşinin alkolün de etkisiyle "keyifli" bir şekilde kendisiyle konuştuğunu anlatan Banu Ekren, bu aramada eşine tren seferlerinin bitmek üzere olduğunu hatırlattığını söyledi.
Eşinin anlatımına göre, Orhan Ekren 22.30 sıralarında bardan ayrıldı ve yürümeye başladı. Banu Ekren bu sırada uygulama üzerinden eşini takip ettiğini ve "tren istasyonuna değil kanala doğru yönelmesi nedeniyle" kendisini yeniden aradığını söyledi.
Polis ekipleri, Ekren’in telefonun sinyal verdiği kanal bölgesinin dalgıçlarla arandığını ancak bir sonuç çıkmadığını söyledi. Tüm eşyalarının çantasında olması ve üzerinde kimlik bulunmaması nedeniyle, hastanelerle temasa geçildi. Ancak bir sonuç çıkmadı.
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Emniyetin olayı "sıra dışı" olarak sınıflandırdığını söyleyen Banu Ekren, polisin "intihar" olasılığını da kendisine sorduğunu söyledi. Özel hayatında eşinin "mutsuzlukları, depresif halleri" olduğunu doğrulayan Banu Ekren, o gün böyle bir ruh halinde olmadığını aktardı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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