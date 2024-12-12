Londra’da Kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren’e Ne Oldu? Polisten “Sıra Dışı Vaka” Yorumu

Üç yıl önce ailesiyle birikte İngiltere’ye yerlen ve enerji sektöründe çalışan Prof. Dr Orhan Ekren, vize görüşmesi için geldiği Londra’da kayboldu. Kendisiyle en son 26 Kasım’da eşinin irtibat kurduğu Ekren’in kaybolmasıyla ilgili polis ekipleri “sıra dışı vaka” yorumunda bulundu. Kaybolan profesörün akademisyen olan eşi Banu Ekren olay günü yaşadıklarını ve eşiyle son görüşmesinde konuştuklarını açıkladı. Londra’da kaybolan Prof. Dr Orhan Ekren’i arama çalışmalarının sürdüğü de belirtildi.

Kaynak: BBC Türkçe