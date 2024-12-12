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Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: Süleyman Şah Türbesi Eski Yerine Taşınacak mı?

Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: Süleyman Şah Türbesi Eski Yerine Taşınacak mı?

Milli Savunma Bakanlığı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.12.2024 - 12:34

Türkiye, “Şah Fırat” ismi verilen operasyonla IŞİD’in yıkmakla tehdit ettiği Süleyman Şah Türbesi’nin yerinden taşıyarak güvenlik altına almıştı. Suriye’de yaşanan yeni gelişmeler sonrasında türbe yeniden gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamda, Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından konunun değerlendirileceği ifade etti.

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Suriye’de bulunmasına rağmen Türkiye toprağı kabul edilen Süleyman Şah Türbesi, IŞİD’in ülkede terör estirdiği 2015 yılında “Şah Fırat” adı verilen operasyonla yerinden taşınarak, Halep’te bulunan Eşme Köyü’ne geçici olarak taşınmıştı.

Suriye’de bulunmasına rağmen Türkiye toprağı kabul edilen Süleyman Şah Türbesi, IŞİD’in ülkede terör estirdiği 2015 yılında “Şah Fırat” adı verilen operasyonla yerinden taşınarak, Halep’te bulunan Eşme Köyü’ne geçici olarak taşınmıştı.

Suriye’de Esad’ın devrilmesi sonrasında Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun kuzeyde terör örgütü YPG’nin kontrol ettiği bölgelere operasyonları hızlandı.

Suriye’de Esad’ın devrilmesi sonrasında Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun kuzeyde terör örgütü YPG’nin kontrol ettiği bölgelere operasyonları hızlandı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah’ın türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına ilişkin merak edilen soruya yanıt verdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah’ın türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına ilişkin merak edilen soruya yanıt verdi.

Suriye Milli Ordusu’nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonlarının devam ettiği belirtilirken "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir." denildi.

Suriye Milli Ordusu’nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonlarının devam ettiği belirtilirken "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir." denildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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morbusmentis

kalk şahım yol göründü 😅

Cengizhan Topraksoy

Adam yaşarken bu kadar gezmedi ya.

NOGAY ERTURAL

https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2024/12/komsumuz-israil-ve-amerika-genel-olarak.html