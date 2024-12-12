Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: Süleyman Şah Türbesi Eski Yerine Taşınacak mı?
Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: Süleyman Şah Türbesi Eski Yerine Taşınacak mı?
Türkiye, “Şah Fırat” ismi verilen operasyonla IŞİD’in yıkmakla tehdit ettiği Süleyman Şah Türbesi’nin yerinden taşıyarak güvenlik altına almıştı. Suriye’de yaşanan yeni gelişmeler sonrasında türbe yeniden gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamda, Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından konunun değerlendirileceği ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suriye’de bulunmasına rağmen Türkiye toprağı kabul edilen Süleyman Şah Türbesi, IŞİD’in ülkede terör estirdiği 2015 yılında “Şah Fırat” adı verilen operasyonla yerinden taşınarak, Halep’te bulunan Eşme Köyü’ne geçici olarak taşınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suriye’de Esad’ın devrilmesi sonrasında Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun kuzeyde terör örgütü YPG’nin kontrol ettiği bölgelere operasyonları hızlandı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah’ın türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına ilişkin merak edilen soruya yanıt verdi.
Suriye Milli Ordusu’nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonlarının devam ettiği belirtilirken "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir." denildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
kalk şahım yol göründü 😅
Adam yaşarken bu kadar gezmedi ya.
https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2024/12/komsumuz-israil-ve-amerika-genel-olarak.html