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Sözcü TV Muhabiri Şam’da: Suriye’den Türkiye’ye Yeni Göç Dalgası Olur mu?

Sözcü TV Muhabiri Şam’da: Suriye’den Türkiye’ye Yeni Göç Dalgası Olur mu?

Suriye
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.12.2024 - 22:18

Suriye’de 13 yıldır süren iç savaş muhaliflerin başkent Şam’ı ele geçirmesi ve Beşar Esad’ın Rusya’ya kaçması sonrasında sona ermişti. Türkiye’de Esad’dan kaçan Suriyeliler arasında ülkeye geri dönüş hareketliliği yaşanabileceği iddia ediliyordu. Sözcü TV’den muhabir Gülnür Saydam ise Şam’da yeni yönetim altında yaşamak istemeyen Suriyelilerin planları arasında Türkiye’ye kaçmak olduğunu söyledi.

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Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı grupların Şam’a girmesi ve Beşar Esad’ın ülkeyi terk etmesi sonrasında 13 yıllık iç savaş resmen sona ermişti.

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı grupların Şam’a girmesi ve Beşar Esad’ın ülkeyi terk etmesi sonrasında 13 yıllık iç savaş resmen sona ermişti.

Yaşanan bu gelişme sonrasında ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyelilerin geri dönebileceği iddia ediliyordu.

Yaşanan bu gelişme sonrasında ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyelilerin geri dönebileceği iddia ediliyordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Suriye’ye dönüş için sınır kapılarında hareketlilik olduğunu söylemişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Suriye’ye dönüş için sınır kapılarında hareketlilik olduğunu söylemişti.

Sözcü TV’de Uğur Dündar’ın sunduğu Arena programına Şam’dan bağlanan muhabir Gülnür Saydam ise Türkiye’nin yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya olabileceğini kaydetti.

Sözcü TV’de Uğur Dündar’ın sunduğu Arena programına Şam’dan bağlanan muhabir Gülnür Saydam ise Türkiye’nin yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya olabileceğini kaydetti.

Saydam, Şam’da konuştuğu bazı kişilerin yeni yönetim altında yaşamak istemedikleri için Türkiye’ye kaçmak istediklerini aktardı.

Saydam, Şam’da konuştuğu bazı kişilerin yeni yönetim altında yaşamak istemedikleri için Türkiye’ye kaçmak istediklerini aktardı.
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İşte Sözcü TV’deki göç dalgası iddiası 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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