onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Güngören’de Bina Çöktü: Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Yönlendirildi

İstanbul Güngören’de Bina Çöktü: Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Yönlendirildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.12.2024 - 13:36 Son Güncelleme: 12.12.2024 - 13:44

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamındaki bir bina yıkım işlemi sırasında çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerinden ilk görüntüler 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Edinilen bilgilere göre Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi Cami Sokak'ta bulunan 5 katlı 4 bloktan oluşan binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. Boşaltılan binayı yıkmak üzere bugün belediye ekipleri sokak üzerine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında başlatılan yıkım çalışmaları devam ederken 5 katlı bina bir anda çöktü.

Edinilen bilgilere göre Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi Cami Sokak'ta bulunan 5 katlı 4 bloktan oluşan binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. Boşaltılan binayı yıkmak üzere bugün belediye ekipleri sokak üzerine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında başlatılan yıkım çalışmaları devam ederken 5 katlı bina bir anda çöktü.

Bölgeye itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, tedbir açısından arama kurtarma ekipleri de enkaz üzerinde incelemelerde bulundu.

Bölgeye itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, tedbir açısından arama kurtarma ekipleri de enkaz üzerinde incelemelerde bulundu.

İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay yerinden ilk görüntüler 👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
4
2
2
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ellie.queen

inşallah kimseye bişey olmamıştır

okuyombenya

...kentsel dönüşüm kapmasındaki 5 katlı bina... Haberi diğer haber sitelerinden kopyaladınız da paylaşmadan önce okusanız mı acaba? Bir kişi de yahu ben bu h... Devamını Gör

xeteb92327

merak edip kendi bile okumamış haberi insan bi bakar ya bu bina niye yıkılmış neredeymiş falan

İktidar

Yıkım aşamasında ki bina çökmüş haber niteliğinde bak sen

Tuana Bora

doğru bu zaten öyleydi