İstanbul Güngören’de Bina Çöktü: Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Yönlendirildi
İstanbul Güngören’de Bina Çöktü: Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Yönlendirildi
İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamındaki bir bina yıkım işlemi sırasında çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerinden ilk görüntüler 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Edinilen bilgilere göre Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi Cami Sokak'ta bulunan 5 katlı 4 bloktan oluşan binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. Boşaltılan binayı yıkmak üzere bugün belediye ekipleri sokak üzerine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında başlatılan yıkım çalışmaları devam ederken 5 katlı bina bir anda çöktü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bölgeye itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, tedbir açısından arama kurtarma ekipleri de enkaz üzerinde incelemelerde bulundu.
İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Olay yerinden ilk görüntüler 👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
inşallah kimseye bişey olmamıştır
...kentsel dönüşüm kapmasındaki 5 katlı bina... Haberi diğer haber sitelerinden kopyaladınız da paylaşmadan önce okusanız mı acaba? Bir kişi de yahu ben bu h... Devamını Gör
merak edip kendi bile okumamış haberi insan bi bakar ya bu bina niye yıkılmış neredeymiş falan
Yıkım aşamasında ki bina çökmüş haber niteliğinde bak sen
doğru bu zaten öyleydi