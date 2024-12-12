Isparta'da 6 Asker Şehit Olmuştu: Helikopter Kazasının Nedeni Belli Oldu
Isparta'da 6 Asker Şehit Olmuştu: Helikopter Kazasının Nedeni Belli Oldu
Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait helikopterin eğitim sırasında düşmesi sonucu 6 asker şehit olmuştu. Olaya ilişkin MSB'den açıklama geldi. Helikopter kazasının nedeni belli oldu. MSB'den yapılan açıklamada, 'Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır' denildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Kasım'da Isparta'da meydana gelen ve 6 askerin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili açıklamada bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Açıklamada, "Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır" denildi.
Kazada, Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Tunahan Dağlı, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek, Astsubay Çavuş Talha Nergiz şehit oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın