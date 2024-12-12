Isparta'da 6 Asker Şehit Olmuştu: Helikopter Kazasının Nedeni Belli Oldu

Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait helikopterin eğitim sırasında düşmesi sonucu 6 asker şehit olmuştu. Olaya ilişkin MSB'den açıklama geldi. Helikopter kazasının nedeni belli oldu. MSB'den yapılan açıklamada, 'Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır' denildi.