onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Isparta'da 6 Asker Şehit Olmuştu: Helikopter Kazasının Nedeni Belli Oldu

Isparta'da 6 Asker Şehit Olmuştu: Helikopter Kazasının Nedeni Belli Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.12.2024 - 12:51

Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait helikopterin eğitim sırasında düşmesi sonucu 6 asker şehit olmuştu. Olaya ilişkin MSB'den açıklama geldi. Helikopter kazasının nedeni belli oldu. MSB'den yapılan açıklamada, 'Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır' denildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Kasım'da Isparta'da meydana gelen ve 6 askerin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Kasım'da Isparta'da meydana gelen ve 6 askerin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır" denildi.

Açıklamada, "Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır" denildi.

Kazada, Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Tunahan Dağlı, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek, Astsubay Çavuş Talha Nergiz şehit oldu.

Kazada, Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Tunahan Dağlı, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek, Astsubay Çavuş Talha Nergiz şehit oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın