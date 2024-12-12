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AFAD Duyurdu: Çanakkale’de 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD Duyurdu: Çanakkale’de 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Çanakkale
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.12.2024 - 14:53

AFAD, Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde Ege Denizi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yaşanan deprem, Çanakkale’nin birçok ilçesinde de hissedildi.

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AFAD’ın yaptığı paylaşıma göre, Eceabat’ta Saros Körfezi açıklarında yaşanan deprem, saat 14.34’te ve yerin yaklaşık 25 kilometre derinliğide yaşandı.

AFAD’ın yaptığı paylaşıma göre, Eceabat’ta Saros Körfezi açıklarında yaşanan deprem, saat 14.34’te ve yerin yaklaşık 25 kilometre derinliğide yaşandı.

Depremin, Çanakkale’nin birçok ilçesinde de hissedildiği öğrenildi.

Depremin, Çanakkale’nin birçok ilçesinde de hissedildiği öğrenildi.

AFAD’ın paylaşımı 👇

AFAD’ın paylaşımı 👇
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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