MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da: Emevi Camii'nde Namaz Kıldı
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da: Emevi Camii'nde Namaz Kıldı
Milli istihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın, bugün Suriye’nin başkenti Şam’da olduğu ortaya çıktı. MİT Başkanı Kalın, Şam’ın simgelerinden Emevi Camii'nde namaz kaldı.
Kaynak: TVNET
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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