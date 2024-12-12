Görsel Olarak İlginç, Lezzet Olarak Gereksiz: Yenilebilir Altının Tadı Nasıl?
Görsel Olarak İlginç, Lezzet Olarak Gereksiz: Yenilebilir Altının Tadı Nasıl?
Sosyal medyada bazı yemeklere altın kaplama yapıldığını illaki görmüşsünüzdür. Bu eylem, özellikle Nusret'in videosuyla viral olmuş ve çok ses getirmişti. O günden sonra birçok sosyal medya fenomeni de bu tadı deneyimledi. Ekran başında bu gelişmeleri takip eden kişilerin ise aklında bir soru vardı: ''Acaba tadı nasıl?''
Yiyeceklere eklenen bu altın, gerçekten lezzet olarak bir katkı sağlıyor mu? Bu sorunun cevabı içeriğimizde!
Yenilebilir altın, günümüzde gastronomiye belki de bambaşka bir boyut kazandırdı.
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Nusret'in ''altın kaplama et'' videosuyla bu konsept sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız.
Yenilebilir altının birçok çeşidi çıktı. Toz halinde olanı da vardı yaprak halinde olanı da...
Hatta altın kaplama zeytin bile gördük! Ancak pek çok kişi, bunun lezzet olarak herhangi bir katkısının olup olmadığını merak ediyor.
Hemen cevap verelim: Lezzet anlamında hiçbir katkısı yok! Altının tadı olmadığı gibi kokusu da yok.
Yani, ''Kim bilir tadı nasıldır?'' diye düşünmenize hiç gerek yok inanın. Eğer bugüne kadar denemediyseniz, hiçbir şey kaybetmediniz.
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Görsel Olarak İlginç, Lezzet Olarak Gereksiz: Yenilebilir Altının Tadı Nasıl? Salakça bir soru, salakça bir olay, Bana göre deneyenler de salak. Bizim köyde ... Devamını Gör
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