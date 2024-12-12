Görsel Olarak İlginç, Lezzet Olarak Gereksiz: Yenilebilir Altının Tadı Nasıl?

Sosyal medyada bazı yemeklere altın kaplama yapıldığını illaki görmüşsünüzdür. Bu eylem, özellikle Nusret'in videosuyla viral olmuş ve çok ses getirmişti. O günden sonra birçok sosyal medya fenomeni de bu tadı deneyimledi. Ekran başında bu gelişmeleri takip eden kişilerin ise aklında bir soru vardı: ''Acaba tadı nasıl?''

Yiyeceklere eklenen bu altın, gerçekten lezzet olarak bir katkı sağlıyor mu? Bu sorunun cevabı içeriğimizde!