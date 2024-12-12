Bakanlıktan ‘Lahmacun’ İfşası: Lahmacuna Tek Tırnaklı Eti, Kanatlı Eti ve Sakatat Karıştırmışlar!
Bakanlıktan ‘Lahmacun’ İfşası: Lahmacuna Tek Tırnaklı Eti, Kanatlı Eti ve Sakatat Karıştırmışlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' başlığı ile yayınladığı, içine eklenen zararları maddelerle vatandaşların sağlığını tehdit eden firmaları ifşalamaya devam ediyor.
Şimdi de lahmacunun içine 'Tek Tırnaklı Eti', 'Kanatlı Eti', 'Sakatat' konulduğu tespit edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzayıp giden "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine yeni firmalar eklenmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kez içine Tek Tırnaklı Eti, Kanatlı Eti ve Sakatat Karıştırılan şey birçoğumuzun severek yediği lahmacun!
'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde yer alan lahmacuncu isimleri şöyle:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın