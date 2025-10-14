Düğününün Kaça Mal Olacağını Tahmin Ediyoruz!
Düğün planlamak aşırı heyecanlı olabilir. Ama aynı zamanda bütçeye dikkat etmek gerekir... Her çiftin kafasında oluşturduğu düğün farklıdır. Bazıları masalsı isterken bazıları samimiyet arar bazıları ise modern olsun ister. Düğünde herkesin farklı öncelikleri olur.
İstediğin düğün ortamını bize anlat, bütçenin ne kadar olması gerektiğini söyleyelim!
1. Bize cinsiyetini söyler misin?
2. Şimdi ilk sorumuza gelelim! Düğün mekanını nasıl hayal ediyorsun?
3. Peki, kaç kişi davet edersin?
4. Peki, en özel gününüzde nasıl bir şey giymek istersin?
5. Biraz da misafirleri düşünelim! Yemek servisi nasıl olsun?
6. Eğlenme zamanı geldi. Müzikleri nasıl ayarlarsın?
7. Fotoğraf çekiminde neye önem verirsin?
8. Düğün bitti, rahatlama zamanı! Balayı planını anlatır mısın?
Sade ve samimi bir düğün istiyorsun!
Klasik ve şık bir düğün istiyorsun!
Gösterişli ve ihtişamlı bir düğün istiyorsun!
Masalsı ve ultra lüks bir düğün istiyorsun!
