Düğününün Kaça Mal Olacağını Tahmin Ediyoruz!

Düğününün Kaça Mal Olacağını Tahmin Ediyoruz!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
14.10.2025 - 22:05

Düğün planlamak aşırı heyecanlı olabilir. Ama aynı zamanda bütçeye dikkat etmek gerekir... Her çiftin kafasında oluşturduğu düğün farklıdır. Bazıları masalsı isterken bazıları samimiyet arar bazıları ise modern olsun ister. Düğünde herkesin farklı öncelikleri olur. 

İstediğin düğün ortamını bize anlat, bütçenin ne kadar olması gerektiğini söyleyelim!

1. Bize cinsiyetini söyler misin?

2. Şimdi ilk sorumuza gelelim! Düğün mekanını nasıl hayal ediyorsun?

3. Peki, kaç kişi davet edersin?

4. Peki, en özel gününüzde nasıl bir şey giymek istersin?

5. Biraz da misafirleri düşünelim! Yemek servisi nasıl olsun?

6. Eğlenme zamanı geldi. Müzikleri nasıl ayarlarsın?

7. Fotoğraf çekiminde neye önem verirsin?

8. Düğün bitti, rahatlama zamanı! Balayı planını anlatır mısın?

Sade ve samimi bir düğün istiyorsun!

Düğününde gösterişe yer yok. Samimiyet ve mutluluğun görünmesini istiyorsun. Sevdiklerinde bir arada olmak yeterli. Bu yüzden abartılı dekorlara ya da pahalı detaylara yönelmiyorsun. Az kişili davetli listesi ile sade bir mekan istersin. Hem ekonomik hem de keyifli geçmesini sağlar. Fotoğraf, yemek ya da gelinlikte de minimal seçimler yapıyorsun. Bu yüzden senin bütçen 350.000 – 500.000 TL arası olmalı!

Klasik ve şık bir düğün istiyorsun!

Düğün anlayışın ulaşabileceğin bir şıklık üzerine kurulmuş. Ailen ve sevdiklerini bir araya toplamak istiyorsun ama detaylarda aşırıya kaçmak istemiyorsun. Gelinlik, müzik ve yemek seçimlerin özenli olsa da fazla masrafa gerek olmadığını düşünüyorsun. Seçtiğin mekan konforlu. Ama bütçeyi zorlamaz! Düğününün hem göze hitap etmesini istiyorsun hem de bütçeyi zorlamamasını. Bu yüzden senin bütçen 550.000 – 750.000 TL arası olmalı!

Gösterişli ve ihtişamlı bir düğün istiyorsun!

Senin düğününün göz alıcı olması gerekiyor! Özel günlerin unutulmaz olması gerektiğini düşünüyorsun. Dekorasyondan müziğe, fotoğrafçılardan pastaya kadar her şey kusursuz bir şekilde planlanmalı. Davetli sayın oldukça fazla. Gelinlik ve damatlığının özel kesim olmasını istiyorsun. Yemekler, müzik ve danslarla düğününün bir şölen ortamına dönüşmesi çok önemli. Bu yüzden bütçen 800.000 – 1.200.000 TL olmalı!

Masalsı ve ultra lüks bir düğün istiyorsun!

Senin için düğünler hayal gücünün ötesine geçen tarzda olmalı! Seçimlerinde sınır tanımadan ilerliyorsun. Mekan yurt dışında olabilir, gelinlik dünya markalarından seçilebilir ve müzikler için ünlü isimler gelebilir! Senin düğünün sadece bir kutlama değil; aynı zamanda hayatının bir göstergesi. Her detayın iyi olmasını istiyorsun. Özel gününün tamamen masalsı olması bu yüzden çok önemli. Bu yüzden bütçen 1.500.000 TL ve üzeri olmalı!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
