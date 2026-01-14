Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Dünyanın En Zengin 5 İnsanı Kim?

Elon Musk, dünyanın en zengin insanların başında geliyor. Servetini her geçen gün katlayan Elon Musk, elektrikli araç Tesla'nın da sahibi. SpaceX ve daha birçok şirketi olan Elon Musk'ın bu listede ilk sırada yer almasına şaşırmıyoruz elbette.

Dr. Hakan Özerol'un da tahmin ettiği gibi Elon Musk, birinci sırada yani! Serveti ise 409 milyar dolar.