Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Dünyanın En Zengin 5 İnsanı Kim?

etiket Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Dünyanın En Zengin 5 İnsanı Kim?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
14.01.2026 - 17:01

Dünyada birçok zengin var. Dünyanın en zenginleri kimler merak ediyor olabilirsin. Biz senin için araştırdık. Kimler bu listede bakalım mı?

1. Elon Musk

Elon Musk, dünyanın en zengin insanların başında geliyor. Servetini her geçen gün katlayan Elon Musk, elektrikli araç Tesla'nın da sahibi. SpaceX ve daha birçok şirketi olan Elon Musk'ın bu listede ilk sırada yer almasına şaşırmıyoruz elbette.

Dr. Hakan Özerol'un da tahmin ettiği gibi Elon Musk, birinci sırada yani! Serveti ise 409 milyar dolar.

2. Larry Ellison

Oracle'ın kurucu ortağı olan Larry Ellison, dünyanın en zengin listesinde yer alıyor elbette. Teknoloji devi bir şirketin sahibi Ellison servetini buradan kazanmış ve kazanmaya da devam ediyor. Veritabanı teknolojileri üzerine kurulu bir serveti olan Ellison neden bu listede anlayabiliyoruz değil mi?

Dr. Hakan Özerol, Oracle'ın patronu Ellison'ı bu listeye dahil ediyor. 254 milyar dolar serveti var Ellison'ın.

3. Mark Zuckerberg

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in bu listede olmasına şaşıran yoktur herhalde. Sosyal medya platformlarının sahibi Zuckerberg, dünyanın en zenginlerinin arasında yer alıyor. 

Dr. Hakan Özerol'un dediği gibi Meta-Facebook sahibi Mark Zuckerberg bu listeye girebilmiş. Zuckerberg, bu listede 3. sırada.

4. Jeff Bezos

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, bu listede olmazsa olmazdı zaten. E-ticaret alanında önemli başarıları olan Amazon'un sahibi Bezos, dünyanın en zenginlerinden biri. Çeşitli yatırımlarıyla dünyanın en zenginleri arasına girmeyi başarıyor.

Bezos, Dr. Hakan Özerol'un da dediği gibi boşanma sürecinden sonra da zengin kalabildi. Bezos'un serveti 227 milyar dolar.

5. Warren Buffett

Warren Buffet, serveti eskiye dayanan biri. Birçok sektörde yer alan Buffett, enerji, demiryolu ve daha birçok sektörde var. Servetindeki nakit akışı oldukça fazla. Yıllardır servetini belli seviyede tutabilen Buffett, bu listede olmayı çoktan hak etmişti zaten!

Dr. Hakan Özerol'u şaşırtan biri bu. Son isim olarak Bernard Arnault'u söylese de Warren Buffett onu geçerek 5. sıraya yerleşmiş.

Dr. Hakan Özerol'un sıralamasını buradan dinleyebilirsin!

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
