Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl? Meteoroloji 28 Kasım Cuma Diyarbakır Hava Durumu
Haftanın son günü Diyarbakır'da hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 28 Kasım 2025 Cuma Diyarbakır hava durumu raporunu yayınlandı. Rapora göre sabah saatlerinde 10 derece civarında seyreden sıcaklık gün içinde 14 dereceye kadar çıkacak. Aşam saatlerine doğru sıcaklık 7 derecelere kadar düşecek. Şehir genelinde yağış beklenmiyor.
İşte Diyarbakır günlük hava durumu tahmini...
