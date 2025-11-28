onedio
Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl? Meteoroloji 28 Kasım Cuma Diyarbakır Hava Durumu

Gülistan Başköy
28.11.2025 - 10:41

Haftanın son günü Diyarbakır'da hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 28 Kasım 2025 Cuma Diyarbakır hava durumu raporunu yayınlandı. Rapora göre sabah saatlerinde 10 derece civarında seyreden sıcaklık gün içinde 14 dereceye kadar çıkacak. Aşam saatlerine doğru sıcaklık 7 derecelere kadar düşecek. Şehir genelinde yağış beklenmiyor.

İşte Diyarbakır günlük hava durumu tahmini...

Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl?

Diyarbakır’da 28 Kasım Cuma günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sabah 09.00-12.00 saatleri arasında sıcaklık 10 derece civarında olacak, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede seyredecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 14 dereceye kadar yükseliyor. 12.00-15.00 aralığı günün en ılık bölümü olacak. Gün ilerledikçe sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanıyor. 15.00-18.00 saatlerinde sıcaklık yeniden 9 derece seviyesine geriliyor.

Akşam 18.00-21.00 aralığında sıcaklık 7 dereceye düşerken gece saatlerinde termometre 5 dereceyi gösteriyor. Nem oranının yüzde 78’e kadar çıktığı gece boyunca şehirde yağış beklenmiyor.

