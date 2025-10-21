Dışa Değil, İçe Dönmek: Tevazuda Saklı Özgürlük

Kibrin eridiği, kendinle ve hayatla en gerçek teması kurduğun an. Çünkü o anda ne üstünsün, ne aşağı. Yalnızca varsın. Tüm iddialardan arınmış, çıplak bir varoluş. O yüzden secde güçlülerin değil, cesur olanların yapabildiği bir şey belki de. Çünkü kimseye göstermeden, sadece kendiyle yüzleşmenin biçimi.

Güç dediğimiz şey çoğu zaman başkasıyla ilgili. Diğerlerinden daha çok bilmek, daha çok kazanmak, daha çok görünmek... Ama secde, güç tanımını içeriye çevirir. Kendine rağmen kendinle olabilmek. İçindeki karmaşayı bastırmadan, ondan kaçmadan, onunla kalabilmek. Kırılganlık dediğimiz şey, çoğu zaman utançla karışır. Ama kırılganlığın içinde kalabilen biri, sahiciliğe yaklaşır. Güç, o noktada yeniden tanımlanır.

Kur’an’da secde edenlerin halleri anlatılırken geçen kelimeler dikkat çekici: huşu, huzur, yakîn. Yani secde bir teslimiyet değil sadece; aynı zamanda derin bir farkındalık. Dış dünyaya karşı değil, iç dünyaya açılan bir pencere. Ve o pencereden baktığında gördüğün şey genelde sade, sessiz, sakin olur. O yüzden secde edebilen birinin sesi çoğu zaman yüksek çıkmaz. Çünkü sesi değil, derinliğiyle konuşur.

Modern psikoloji kırılganlığı cesaretin bir formu olarak tanımlar. Brene Brown’un da dediği gibi, 'kırılganlık olmadan sevgi olmaz, bağlantı olmaz, anlam olmaz.' Secde de tam bu alanlara açılır. Kendini tüm savunma mekanizmalarından sıyırıp yere koymak... Başka birine değil, görünmeyene doğru. Ama tam da orada, en görünür olan kendin olursun. Secdede yüzünün değdiği yer kadar gerçeksindir. Ne fazlası ne eksiği.

Belki bu yüzden secde anı bir boşluk gibi hissettirebilir. Zaman durmaz ama sen durursun. Her şey akarken, sen başka bir ritme geçersin. Beden yerle temas eder ama ruh başka bir yere. O temas, seni hem küçültür hem büyütür. Küçülmek çünkü iddialarını bırakırsın. Büyümek çünkü sahiciliğe cesaret edersin.