Diş Sağlığı ve Gülüş Estetiği Konusunda Uzman Dr. Dt. Cansuf Köse Kimdir?

Dr. Dt. Cansuf Köse, 1979 yılında Samsun’da doğmuş, eğitimini Ordu ve Şanlıurfa’da tamamlamış. 1997-2002 yılları arasında Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuş, ardından Başkent Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini almış. 2007 yılından itibaren kendi kliniklerinde ortodontik tedavi hizmeti vermekte.

Diş hekimi olmaya nasıl karar verdi? Dr. Dt. Köse, tıp ve diş hekimliği arasında kararsızlık yaşamış ve sonunda diş hekimliğini tercih etmiştir. Bu kararı, hem insan sağlığına katkıda bulunma fırsatı hem de hastalarla uzun süreli iletişim kurma açısından onu çok mutlu etmiş.

Peki aile hayatı nasıl? Dr. Dt. Köse, evli ve iki çocuk babası. Ailesiyle vakit geçirmek onun en büyük hobi.