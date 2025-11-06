Dijital Dilencilik, Ekonomik Çaresizlik ve Görünürlük Çağı: Para At Abla!

TikTok, Instagram Live, Twitch…

Bir zamanlar sadece “içerik üreten” insanlar vardı. Şimdi ise “canlı yayın ekonomisinin işçileri.”

Kimisi dans ediyor, kimisi ağlıyor, kimisi cinsel dürtüleriyle cehaletinin sınırları arasında maddi beklentide, kimileri ise doğrudan söylüyor: “Abla, bi’ para at da ekmek alayım.”

Bu, yalnızca bir gösteri değil — bir geçim mücadelesi.

Ve bu kez sahne, ekranın ta kendisi.