Dijital Agorada Yankılanan Öfke: Sosyal Medya Tartışmaları ve Ruhun Sessiz Çöküşü

Sosyal medya platformlarının mimarisi, 'etkileşim' (engagement) denilen kutsal bir kâseye hizmet eder. Ne yazık ki, insan beyni için en güçlü etkileşim tetikleyicisi neşeden ziyade öfkedir. Yapay zekâ destekli algoritmalar, bizi sakinleştirecek içerikleri değil, nabzımızı yükseltecek, bizi karşı fikirle çarpıştıracak paylaşımları önümüze sürer.

Akademik araştırmalar, sosyal medyadaki tartışmaların beyinde 'savaş ya da kaç' tepkisini (amigdala aktivasyonu) sürekli kıldığını göstermektedir. Birey, haklı çıkma arzusuyla girdiği o küçük metin kutucuklarında aslında kendi ruh sağlığını birer kelime mermisi olarak harcamaktadır. Bağımlılık burada devreye girer: Beyin, tartışmanın yarattığı kortizol ve adrenalin dalgalanmasına alışır ve kişi, huzursuz bir ruh hali içinde bir sonraki dijital çatışmayı aramaya başlar.