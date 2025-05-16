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Ders Kaçıranlar ve Çalışmaya Zaman Bulamayanların Arayı Çabucak Kapatması İçin 11 Taktik

etiket Ders Kaçıranlar ve Çalışmaya Zaman Bulamayanların Arayı Çabucak Kapatması İçin 11 Taktik

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 12:01

Hayatta bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor. Öyle zamanlar oluyor ki dersler kaçıyor, yapmak istenilenler yetişmiyor. Böyle zamanlarda aslında birkaç taktikle işleri yoluna koyman mümkün. Eksiklerini tamamlarken verdiğimiz taktikler bizce çok işine yarayacak. Panik olma ve verdiğimiz taktiklerle derslerindeki açığı kapatmaya hemen şimdi başla!

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1. Önce durum analizi ile başlıyoruz.

Şimdi ilk işimiz eksikler neler onları bir tespit etmek. Hangi dersten ne kadar açığın var, ne kadar geride kaldığını tespit etmelisin. Hatta bunu yazarak yaparsan çok daha iyi olur. Çünkü bu analiz senin bu yoldaki en büyük yardımcın olacak. Tabii bunlar senin içinde bulunduğun o sınıfta gayet kolayca yapabileceğin şeyler.

2. Öncelikleri belirleyerek devam ediyoruz.

Her şeyi aynı anda yetiştirmeye çalışmak en büyük yanlışlardan biri. O yüzden bir öncelik sıralaması yaparak başlaman gerekiyor. Tüm her şeyi bir anda yetiştiremezsin, bu senin verimliliğini düşürür. Bunun yerine önceliğin olan dersleri belirle ve önemli konuları seç!

3. Hedef belirliyor ve o hedefe kitleniyoruz.

Önceliklerini belirledikten sonra yaptığın liste gözünü korkutabilir. İşte burada yapman gereken hedeflerini küçük parçalara bölmek. Çünkü eksiklerle dolu bir liste herkesin moralini bozar. Küçük parçalara böldüğün listen çok daha ulaşılabilir olacaktır.

4. Programını da hazırladığında iş bitmiştir!

Kendine bir program hazırlaman gerek tabii ki. Bu programı başka yerlerden bulabilirsin ama en iyisi kendine göre hazırlaman. Mesela sabahları çalışmak senin için daha iyi olabilir. Planını da buna göre yapabilirsin. Zaten senin içinde yer aldığın o sınıfta sana bu konuda yardımcı olacak materyaller çook!

5. Hızlı tekrar yöntemleri hayatını kurtaracak!

Tüm konuları en baştan okumak sana zaman kaybettirir. O yüzden aslında yapman gereken kısa özet notlar çıkarmak ya da videolar izlemek. Bu şekilde hızlı tekrarlar yapabilirsin. Bu da çalışmanı verimli şekilde etkileyecektir. Sık sık tekrar yapmak ezberlerinin daha kalıcı olmasını da sağlayacaktır.

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6. Boş zamanları kovalaman gerek!

Vaktin az olduğu için her boş anı değerlendirmen gerekiyor. Mesela otobüsteyken geçen yarım saati konu tekrarlarına ayırabilirsin. Kısa özetler özellikle otobüsler için ideal. Bu sayede otobüs yolculuğunu verimli geçirmiş oluyorsun.

7. Hızlı okuma teknikleri öğrenmeyi kolaylaştırıyor.

Şimdi vaktin az ve hızlıca öğrenmen gereken dersler var. O zaman hızlı okuma teknikleri senin işini çok kolaylaştıracaktır. Yani bu tekniklerle kısa sürede çok fazla şey öğrenebiliyorsun. Bulunduğun o sınıf seni bu tekniklerle tanıştırıyor ve ders çalışmanı kolaylaştırıyor.

8. Etrafta birçok dikkat dağıtıcı var.

İtiraf edelim bu kadar dikkat dağıtıcı ile çalışmak zor oluyor. Hiç bitmeyen mesaj bildirimleri ve sosyal medya derken dikkatinin dağılması çok normal. Yapman gereken basit aslında, telefonu sessize al ve yanında uzaklaştır. En azından ders çalıştığın süre boyunca bunu uygulayabilirsin.

9. Uzun saatler çalışmak pek doğru değil.

Herkesin odaklanma süresi farklıdır ama saatlerce verimli çalışmak pek mümkün değil. O yüzden kısa sürelerle çalışma tekniğini deneyebilirsin. Pomodoro tekniği böyle bir teknik. Bu teknikte 25 dakika çalışıyorsun ve 5 dakika ara veriyorsun. Kısa süre çalışıp hızlıca aradan derse döndüğün bu teknik özellikle çalışmaya ilk başladığın anlarda kurtarıcın olabilir.

10. Not alma tekniğin de önemli!

Geri kaldığın dersler ya da çok zamanın olmadığı anlar için güzel notlar hayat kurtarır. Not alırken birçok yöntem var. Rengarenk notlar, görselli notlar gibi birçok not tutma tekniği var. İşte içinde bulunduğun o sınıfta bu verimli tekniği keşfedip rahatça not tutabilirsin.

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11. Kendine gün gün plan hazırla!

Bu hem motive edici hem de ne durumda olduğunu gösteren bir uygulama. Her gün ne yapacağını bilirsen o gün için çok daha iyi motive olursun. Sürekli erteleme alışkanlığından da bu sayede kurtulabilirsin. Gün sonunda her şeyi bitirdiysen bu da diğer günler için motive edici olabilir.

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buffythevampireslayer
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