Ders Kaçıranlar ve Çalışmaya Zaman Bulamayanların Arayı Çabucak Kapatması İçin 11 Taktik
Hayatta bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor. Öyle zamanlar oluyor ki dersler kaçıyor, yapmak istenilenler yetişmiyor. Böyle zamanlarda aslında birkaç taktikle işleri yoluna koyman mümkün. Eksiklerini tamamlarken verdiğimiz taktikler bizce çok işine yarayacak. Panik olma ve verdiğimiz taktiklerle derslerindeki açığı kapatmaya hemen şimdi başla!
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1. Önce durum analizi ile başlıyoruz.
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2. Öncelikleri belirleyerek devam ediyoruz.
3. Hedef belirliyor ve o hedefe kitleniyoruz.
4. Programını da hazırladığında iş bitmiştir!
5. Hızlı tekrar yöntemleri hayatını kurtaracak!
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6. Boş zamanları kovalaman gerek!
7. Hızlı okuma teknikleri öğrenmeyi kolaylaştırıyor.
8. Etrafta birçok dikkat dağıtıcı var.
9. Uzun saatler çalışmak pek doğru değil.
10. Not alma tekniğin de önemli!
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11. Kendine gün gün plan hazırla!
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