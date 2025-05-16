Ders Kaçıranlar ve Çalışmaya Zaman Bulamayanların Arayı Çabucak Kapatması İçin 11 Taktik

Şimdi ilk işimiz eksikler neler onları bir tespit etmek. Hangi dersten ne kadar açığın var, ne kadar geride kaldığını tespit etmelisin. Hatta bunu yazarak yaparsan çok daha iyi olur. Çünkü bu analiz senin bu yoldaki en büyük yardımcın olacak. Tabii bunlar senin içinde bulunduğun o sınıfta gayet kolayca yapabileceğin şeyler.