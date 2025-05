Ders Kaçıranlar ve Çalışmaya Zaman Bulamayanların Arayı Çabucak Kapatması İçin 11 Taktik

Geri kaldığın dersler ya da çok zamanın olmadığı anlar için güzel notlar hayat kurtarır. Not alırken birçok yöntem var. Rengarenk notlar, görselli notlar gibi birçok not tutma tekniği var. İşte içinde bulunduğun o sınıfta bu verimli tekniği keşfedip rahatça not tutabilirsin.