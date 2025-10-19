onedio
Denizli'de Yaşayan 44 Yaşındaki Osman Gürcü'nün Guinness Dünya Rekorları'na Giren Rekorları!

Dilara Bağcı Peker
19.10.2025 - 21:38
19.10.2025 - 21:38

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. 19 Ekim 2025 Pazar akşamı seyirciye sorulan sorular da dikkatleri çekti. Yarışmacıya 'Hangisi Denizli'de Yaşayan 44 Yaşındaki Osman Gürcü'nün Guinness Dünya Rekorları'na girmiş bir rekoru değildir?' sorusu yöneltildi. 

Peki bu sorunun cevabı ne?

"Hangisi Denizli'de Yaşayan Bir Özel Güvenlik Görevlisi Olan 44 Yaşındaki Osman Gürcü'nün Guinness Dünya Rekorları'na girmiş bir rekoru değildir?"

A: En uzun mesafeli masa tenisi servisi

B: En uzağa kauçuk tavuk fırlatma

C: Basketbolda en uzuk mesafeli hukşat

D: Futbolda en uzak mesafeli taç atışı

Doğru Cevap: D (Futbolda en uzak mesafeli taç atışı)

