Daha Sağlıklı Bir Yaşam İçin Neyi Unutmamalısın?

Elifcan Kıcı
28.08.2025 - 12:01

Sağlıklı yaşam dendi mi akla ilk gelen genelde spor salonları, diyet listeleri ve sabah limonlu sular oluyor. Ama işin aslı, sağlıklı kalmak sadece brokoli yemek veya günde 10.000 adım atmakla bitmiyor. Günlük hayatın temposu içinde bazen en önemli şeyleri gözden kaçırıyoruz. Peki, sen bedenini ve ruhunu gerçekten iyi tanıyor musunuz? Haydi birlikte bakalım!

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Haydi şimdi de yaşını öğrenelim!

3. Güne nasıl başlarsın?

4. Bu soru olmadan olmaz! Sporla aran nasıl?

5. Onu yönetmek önemli! Stresle nasıl başa çıkarsın?

6. Peki su içme alışkanlığın nasıl?

7. Beslenme tarzından bahset bize!

8. Bu içeceklerden hangisini daha fazla tüketirsin?

9. Doğaya ilgi durumunu sorsak?

10. Son olarak bunlardan motton olabileceği seç lütfen!

Su senin vücudunun anahtarı!

Senin sağlıklı yaşam sırrın, suyu hayatının merkezine koymak. Hücrelerin, cildin, beynin… Hepsi de senden bol su bekliyor. Gün içinde düzenli olarak su içtiğinde yorgunluk, baş ağrısı ve konsantrasyon düşüklüğü de otomatik olarak ortadan kaybolacak. Sindirim sistemin bile sana teşekkür edecek. Yani unutmaman gereken şey çok basit. Bol su iç, hayatına berraklık kat!

Zihinsel sağlık ve sakinlik önceliğin!

Senin için sağlıklı yaşamın en önemli kısmı, kafanı dingin tutmak. Günlük stresini azaltacak aktiviteler, kaliteli uyku ve kendine ayırdığın zaman seni çok daha güçlü yapıyor. Bedenini de ruhunu da beslemen gerektiğinin farkındasın. Meditasyon, hobiler, doğa yürüyüşleri… Sağlıklı yaşam için önce zihnini sakinleştirmeyi asla unutmamalısın!

Hareket ve aktif yaşam senin ilacın!

Senin için sağlıklı yaşamın sırrı çok belli! Sürekli hareket halinde olmak. Spor, yürüyüş, dans… Hangisini seçersen seç, hareket etmek sana hem enerji hem mutluluk veriyor. Uzun süre yerinde kaldığında enerjin düşüyor, motivasyonun kayboluyor. Senin için en büyük tehlike tembellik tuzağı. O yüzden unutmaman gereken en önemli şey ne olursa olsun, hareket et!

Dengeli beslenme senin pusulan!

Senin için sağlıklı yaşam tamamen tabağında olanlarla ilgili. Sağlıklı yağlar, kaliteli proteinler, taze sebzeler olmazsa olmazların Fast food ve düzensiz öğünler seni anında aşağı çekiyor. Porsiyon kontrolü ve düzenli yemek saatleri ile kendine geliyorsun. Bedenine kaliteli yakıt ver ki yolun uzun olsun. Öyle değil mi?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
