Dağınıklığınız Dikkat Çekiciliğinizi Önemli Ölçüde Azaltıyor Olabilir!

The Storage Center tarafından yapılan ve bin kişiyle gerçekleştirilen araştırma; dağınıklığın, ilişkilerde cazibeyi öldüren bir unsur olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların üçte biri, partnerleri dağınık hale geldiğinde onlara daha az çekici geldiğini itiraf etti.

Kadınların yüzde 62’si bu durumun kendilerini çileden çıkardığını söylerken, erkeklerde oran yüzde 50’de kaldı. Üstelik çoğu kişi özür beklemeden harekete geçiyor. Kadınların yaklaşık altıda onu ve erkeklerin neredeyse yarısı partnerlerinin dağınıklığını kendi elleriyle toparladığını kabul etti.