Dağınıklığınız Dikkat Çekiciliğinizi Önemli Ölçüde Azaltıyor Olabilir!

Dağınıklığınız Dikkat Çekiciliğinizi Önemli Ölçüde Azaltıyor Olabilir!

Gökçe Cici
Gökçe Cici
24.09.2025 - 11:10

Romantizmin sonunu bazen ihanet ya da büyük kavgalar değil, yerdeki çoraplar ve yığılan bulaşıklar getirebiliyor. ABD genelinde yapılan geniş çaplı bir anket, dağınıklığın ilişkilere düşündüğümüzden çok daha fazla zarar verdiğini ortaya koydu. Partnerini dağınık gören kişilerin önemli bir kısmı, çekiciliğin azaldığını söylüyor. 

Özellikle kadınlar, bu durumdan erkeklere kıyasla daha fazla şikayetçi...

Kaynak

Dağınıklık, çekiciliği öldürüyor diyemeyiz ancak önemli ölçüde azaltıyor.

Dağınıklık, çekiciliği öldürüyor diyemeyiz ancak önemli ölçüde azaltıyor.

The Storage Center tarafından yapılan ve bin kişiyle gerçekleştirilen araştırma; dağınıklığın, ilişkilerde cazibeyi öldüren bir unsur olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların üçte biri, partnerleri dağınık hale geldiğinde onlara daha az çekici geldiğini itiraf etti.

Kadınların yüzde 62’si bu durumun kendilerini çileden çıkardığını söylerken, erkeklerde oran yüzde 50’de kaldı. Üstelik çoğu kişi özür beklemeden harekete geçiyor. Kadınların yaklaşık altıda onu ve erkeklerin neredeyse yarısı partnerlerinin dağınıklığını kendi elleriyle toparladığını kabul etti.

Anket sonuçlarına göre çiftlerin yüzde 61’i, evdeki dağınıklığın sürekli tartışma konusu olduğunu söylüyor.

Üstelik mesele sadece ortalıkta bırakılan tabaklar ya da dağınık raflar değil. Katılımcıların yaklaşık yüzde 70’i partnerlerinin 'bir gün lazım olur' düşüncesiyle artık olmayan kıyafetleri sakladığını belirtti. Başkalarıysa evlerini adeta çamaşır tarlasına çevirdiklerini itiraf etti.

Her beş kişiden biri, evin içinde saçılmış iç çamaşırları ve çoraplardan şikayetçi. Hatta dışarıda giyilen kıyafetlerin direkt olarak kanepeye veya yatağa taşınması, birçok kişi tarafından adeta ilişki sabote etme davranışı olarak görüldü. Bu küçük gibi görünen detaylar, uzun vadede partnerler arasında ciddi bir huzursuzluk yaratabiliyor.

Dağınıklık, gizli restleşmelere de yol açıyor. İyi de nasıl?

Katılımcıların yüzde 38’i partnerlerinin eşyalarını gizlice çöpe attığını söyledi. Özellikle genç çiftler arasında bu oran daha yüksek. Erkeklerin üçte biri ise hoşlanmadıkları eşyaları yanlışlıkla kırdıklarını itiraf etti. 

Üstelik dağınıklık, ilişkinin en başında bile bitmesine neden olabiliyor. Katılımcıların dörtte biri, evine gittikleri kişiyi dağınıklıktan dolayı bir daha görmediklerini söyledi. Ankete göre insanlar, partnerlerinin temizlik yaptığını gördüğünde onlara daha fazla çekim duyuyor. Yani kimi zaman lavaboyu ovmak ya da çamaşır katlamak bile ilişkide yeniden kıvılcım yaratabiliyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
