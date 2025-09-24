Dağınıklığınız Dikkat Çekiciliğinizi Önemli Ölçüde Azaltıyor Olabilir!
Romantizmin sonunu bazen ihanet ya da büyük kavgalar değil, yerdeki çoraplar ve yığılan bulaşıklar getirebiliyor. ABD genelinde yapılan geniş çaplı bir anket, dağınıklığın ilişkilere düşündüğümüzden çok daha fazla zarar verdiğini ortaya koydu. Partnerini dağınık gören kişilerin önemli bir kısmı, çekiciliğin azaldığını söylüyor.
Özellikle kadınlar, bu durumdan erkeklere kıyasla daha fazla şikayetçi...
Dağınıklık, çekiciliği öldürüyor diyemeyiz ancak önemli ölçüde azaltıyor.
Anket sonuçlarına göre çiftlerin yüzde 61’i, evdeki dağınıklığın sürekli tartışma konusu olduğunu söylüyor.
Dağınıklık, gizli restleşmelere de yol açıyor. İyi de nasıl?
