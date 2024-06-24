Çok Satanlarda İlk Sırada: Redtiger Ön Arka Araç İçi Kamera İndirimde!
Çok Satanlarda İlk Sırada: Redtiger Ön Arka Araç İçi Kamera İndirimde!
Son zamanların en çok ihtiyaç duyulan ürünlerinden biri olan araç içi kameraları, sizin de ihtiyaç listenizde yer alıyorsa doğru yerdesiniz. Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunulan REDTIGER Dashcams Ön Arka Araç İçi Kamera, çok satanlarda 1. sırada yer alıyor. Gelin bu çok satan ürünün özelliklerine yakından bakalım.
Bu içerik 24.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Ön Kamera 4K UHD, Arka Kamera 1080P FHD
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Üstün Gece Görüşü
Araç kamerasının Döngü Kayıt özelliği, hafıza kartı dolduğunda bile kayıt yapmayı sürdürüyor.
Araç güvenliğinizi bir üst seviyeye taşımanın en etkili yolu: GPS'li Araç Kamerası ve Wifi/Smart Uygulama Kontrolü
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