Çok Satanlarda İlk Sırada: Redtiger Ön Arka Araç İçi Kamera İndirimde!

Bu kamerayı özellikle ön arka kayıt yapabilmesi ve GPS desteğinin olmasından dolayı tercih ettim. Ürünü alıp kurduktan sonra yazılım güncellemesi için kendilerine mail attım, birkaç hafta bekleyeceğimi düşünürken sadece birkaç saat içinde müthiş bir duyarlılıkla eksiksizce ilgilendiler. Yaklaşık 3 aylık kullanımımda GPS kitinin sinyalinde düzensizlikler yaşıyordum, bu yüzden kendilerine bu durumu bildirdim. Hiç sorgulamadan yeni bir GPS kitini bana ulaştırdılar. İşte müşteri memnuniyeti, ilgi alaka budur, markaların örnek alması dileğiyle. En çok da sana teşekkürler Vivienne :) Gelelim kameraya; Ön kamerada renkli LCD ekrandan tüm bilgileri kolayca yönetebiliyorsunuz, 1440P ya da 4K kayıt seçeneğiyle kayıt alabiliyorsunuz. Arka kamera 1080P çekiyor. Ön kameranın görüş açısı, gece görüşü ve stabilitesi muazzam. Arka kamera ise idare eder, olandan bitenden haberdar ediyor. GPS özelliği mükemmel çalışıyor ve anında devreye giriyor. Kayıt anında her an koordinatlar, hız ve yön bilgilerini kaydediyor. Yazılım ben aldığımda V1.30’du, şu an V1.36 çıkmış durumda. Bu yazılımla birlikte kamera çok daha akıcı oldu ve daha az ısınıyor, güncellemelerini bu yüzden takip etmenizi öneririm. Kamera dezavantajı olarak söyleyebileceğim tek şey, WiFi özelliğinin ihtiyaç halinde sadece manuel olarak açılıp kapanabiliyor olması. Örneğin uygulama üzerinden hemen bir kayıt indirme ihtiyacı olduğunda kameradan bu özelliği her seferinde aktif etmeniz gerekiyor. Bu durumu onlarla konuştuğumda hususi olarak sormuştum, cevap olarak bilerek öyle yaptıklarını, Android kullanıcılarının WiFi sürekli açık kaldığında ağa otomatik bağlanıp şebeke internetini devre dışı bıraktığını, bunun da kullanışlılığı azalttığını söylediler. Bunun haricinde bu kamerada sizi memnun etmeyecek hiçbir şey yok diyebilirim. Vergi, kargo dahil fiyatıyla dahi emsalsiz ve fiyatının hakkını fersah fersah veren bir kamera olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Ne müşteri hizmetleri, ne de kameranın kendisi asla sizi pişman etmez.