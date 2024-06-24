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Çok Satanlarda İlk Sırada: Redtiger Ön Arka Araç İçi Kamera İndirimde!

etiket Çok Satanlarda İlk Sırada: Redtiger Ön Arka Araç İçi Kamera İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
24.06.2024 - 18:20

Son zamanların en çok ihtiyaç duyulan ürünlerinden biri olan araç içi kameraları, sizin de ihtiyaç listenizde yer alıyorsa doğru yerdesiniz. Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunulan REDTIGER Dashcams Ön Arka Araç İçi Kamera, çok satanlarda 1. sırada yer alıyor. Gelin bu çok satan ürünün özelliklerine yakından bakalım.

Bu içerik 24.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Ön Kamera 4K UHD, Arka Kamera 1080P FHD

Ön Kamera 4K UHD, Arka Kamera 1080P FHD

Redtiger F7NP çift araç kamerası, Ultra HD 4K (3840*2160P) ve FHD 1080P çözünürlüklerde video kaydetme özelliğiyle öne çıkıyor. Bu sayede yol işaretleri, araç plakaları gibi önemli detayları rahatlıkla okuyabilmenizi sağlıyor. 

170 derecelik geniş ön açı ve 140 derecelik arka geniş açı özellikleri kör noktaları minimize ediyor. Beklenmeyen durumlarda bu kameralar sayesinde kanıtlarınızı koruyabilir ve gerektiğinde sunabilirsiniz.

Üstün Gece Görüşü

Üstün Gece Görüşü

Ultra geniş F1,5 diyafram açıklığına sahip olan ve 6 katmanlı bir optik lensle donatılmış olan bu kamera, düşük ışık koşullarında bile en ince ayrıntıları net bir şekilde yakalamak için HDR/WDR teknolojisini kullanıyor. Böylece karanlık ortamlarda bile en küçük detayların bile belirginleşmesini sağlıyor.

Araç kamerasının Döngü Kayıt özelliği, hafıza kartı dolduğunda bile kayıt yapmayı sürdürüyor.

Araç kamerasının Döngü Kayıt özelliği, hafıza kartı dolduğunda bile kayıt yapmayı sürdürüyor.

Sonsuz Döngü Kaydı, her 1/3/5 dakikalık döngü kaydında, kart dolduğunda en eski videoların üzerine yazılıyor.

Araç kamerasının özgün bir özelliği olan G sensörü, beklenmedik bir çarpışma durumunda devreye giriyor ve o anın videosunu hemen kilitleyip kaydediyor. Bu özellik, kaza anında yaşananları belgelemek adına son derece önemli bir işlev. Ek olarak, 24 saatlik park monitörü bulunuyor. Bu sayede, park halindeyken bile zaman atlama işleviyle sürekli kayıt yapma olanağı sunuyor. Bu özellik, aracınızın güvenliğini 24 saat boyunca sağlamanızı kolaylaştırıyor.

Araç güvenliğinizi bir üst seviyeye taşımanın en etkili yolu: GPS'li Araç Kamerası ve Wifi/Smart Uygulama Kontrolü

Araç güvenliğinizi bir üst seviyeye taşımanın en etkili yolu: GPS'li Araç Kamerası ve Wifi/Smart Uygulama Kontrolü

WiFi/Smart uygulama kontrolü özelliği ile araç kamerasını akıllı telefonunuza bağlayabilir ve 'Redtiger' uygulaması üzerinden IOS veya Android cihazlarınızda kameralı görüntüleri izleyebilir, yönetebilir ve oynatabilirsiniz.

Uygulama üzerinden videoları indirme ve düzenleme imkanı da bulunuyor. Tek bir dokunuşla seyahatlerinizin güzelliklerini ve unutulmaz anılarınızı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Dahili GPS özelliği taşıyan bu araç kamerası, sürüş rotanızı, anlık hızınızı, konumunuzu ve daha fazlasını kaydetmeyi ihmal etmiyor. WiFi üzerinden uygulamayı kullanarak ya da Windows ve Mac uyumlu GPSPlayer aracılığıyla Google Haritalar üzerinden takip edebilirsiniz.

Kullanıcı Yorumları;

Kullanıcı Yorumları;

  • Ürün dahili batarya taşımadığı için yüksek sıcaklarda şişme ve patlama riski yok, görüntü kalitesi iyi fena değil çok uzaktaki aracın plakasını okumakta zorluk çekiyor ama yakın çekimleri iyi, tek eleştirdiğim konu bağlantı ve video izlemek, videoları izlemek istiyorsanız öncelikle carplay kapatmanız gerekiyor, daha sonra kamera üzerinden manuel olarak Wi-Fi açmanız lazım bağlandıktan sonra videolara erişebiliyorsunuz, video indirmek çok uzun sürüyor 1 dakikalık döngüler yaklaşık 160 mb yer kaplıyor videoyu indirmek bazen 1 dakikayı bulabiliyor benim için tek olumsuz yanı bu, teslimat çok hızlıydı ve kurulumu oldukça basit.

  • Bu kamerayı özellikle ön arka kayıt yapabilmesi ve GPS desteğinin olmasından dolayı tercih ettim. Ürünü alıp kurduktan sonra yazılım güncellemesi için kendilerine mail attım, birkaç hafta bekleyeceğimi düşünürken sadece birkaç saat içinde müthiş bir duyarlılıkla eksiksizce ilgilendiler. Yaklaşık 3 aylık kullanımımda GPS kitinin sinyalinde düzensizlikler yaşıyordum, bu yüzden kendilerine bu durumu bildirdim. Hiç sorgulamadan yeni bir GPS kitini bana ulaştırdılar. İşte müşteri memnuniyeti, ilgi alaka budur, markaların örnek alması dileğiyle. En çok da sana teşekkürler Vivienne :) Gelelim kameraya; Ön kamerada renkli LCD ekrandan tüm bilgileri kolayca yönetebiliyorsunuz, 1440P ya da 4K kayıt seçeneğiyle kayıt alabiliyorsunuz. Arka kamera 1080P çekiyor. Ön kameranın görüş açısı, gece görüşü ve stabilitesi muazzam. Arka kamera ise idare eder, olandan bitenden haberdar ediyor. GPS özelliği mükemmel çalışıyor ve anında devreye giriyor. Kayıt anında her an koordinatlar, hız ve yön bilgilerini kaydediyor. Yazılım ben aldığımda V1.30’du, şu an V1.36 çıkmış durumda. Bu yazılımla birlikte kamera çok daha akıcı oldu ve daha az ısınıyor, güncellemelerini bu yüzden takip etmenizi öneririm. Kamera dezavantajı olarak söyleyebileceğim tek şey, WiFi özelliğinin ihtiyaç halinde sadece manuel olarak açılıp kapanabiliyor olması. Örneğin uygulama üzerinden hemen bir kayıt indirme ihtiyacı olduğunda kameradan bu özelliği her seferinde aktif etmeniz gerekiyor. Bu durumu onlarla konuştuğumda hususi olarak sormuştum, cevap olarak bilerek öyle yaptıklarını, Android kullanıcılarının WiFi sürekli açık kaldığında ağa otomatik bağlanıp şebeke internetini devre dışı bıraktığını, bunun da kullanışlılığı azalttığını söylediler. Bunun haricinde bu kamerada sizi memnun etmeyecek hiçbir şey yok diyebilirim. Vergi, kargo dahil fiyatıyla dahi emsalsiz ve fiyatının hakkını fersah fersah veren bir kamera olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Ne müşteri hizmetleri, ne de kameranın kendisi asla sizi pişman etmez.

  • Yaklaşık 3 haftadır kullanıyorum, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Diğer yorumlarda kullanıcılar detaylı anlatmışlar. 32 GB ile çift kamera 2,5 saatlik kayıt yapıyor. Günün sonunda kaza anında ihtiyaç duyulacağı için ve gönderdikleri kart halen çalışır durumda olduğu için daha yüksek kapasiteli kart alma konusunda kararsız kaldım. Alacaksanız da endurance tip kart alınız. 7/24 çalışmaya uygun kartlarmış. Kağıt üstünde birçok özellik olsun diye düşünüyorsunuz ancak pratikte takıp kullanıyorsunuz ve kaza olana kadar hiçbir ekstra özelliğini sorgulamıyorsunuz.

Eğer sizin de araç içi kameraya ihtiyacınız varsa çok satanlarda 1. sırada yer alan Redtiger Dashcams Ön Arka Araç İçi Kamera modeline indirimli fiyatıyla buradan ulaşabilirsiniz.

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