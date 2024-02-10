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İstek Değil İhtiyaç! Kullananların Önerdiği En Beğenilen Araç Kamerası Tavsiyeleri

etiket İstek Değil İhtiyaç! Kullananların Önerdiği En Beğenilen Araç Kamerası Tavsiyeleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 12:31

Araç kamerası seçiminde kullanıcıların görüşleri büyük önem taşır. Bu nedenle, araç kamerası almayı düşünenler için kullanıcıların en çok beğendiği ve önerdiği modelleri derledik. Bu modeller, kullanıcı deneyimlerine dayalı olarak seçilmiş olup, her biri farklı özellikler ve avantajlar sunmaktadır. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmek için bu önerilere göz atabilirsiniz. Unutmayın, doğru araç kamerası seçimi sadece güvenliğinizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda yolculuklarınızı daha keyifli ve konforlu hale getirir.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 09.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Xiaomi 70Mai Akıllı Araç İçi Kamera - 130° Geniş Açı Lens

1. Xiaomi 70Mai Akıllı Araç İçi Kamera - 130° Geniş Açı Lens

Xiaomi araç kamerasında kullanılan özel sıkıştırma teknolojisi sayesinde görüntülerin kalitesi düşmeden hafıza kartında daha az yer kaplar.

Sony IMX323, görüntülerin karanlıkta ve ışığın dengesiz olduğu ortamlarda dahi çok net olmasını sağlar.

Android ve İOS işletim sistemli telefonlarınıza indirebileceğiniz mobil uygulama sayesinde eş zamanlı olarak video ve fotoğraflara ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Araç İçi Kamerasının Teknik Özellikleri:

  • Video çözünürlüğü: 1920 x 1080p Full HD

  • Gece görüşü: Var

  • Hafıza kartı desteği: 64 GB’a kadar SD kart

  • Görüş açısı: 130 derece

  • Mobil uygulaması: Var

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2. Xiaomi 70Mai Akıllı Araç İçi Kamera - 130° Geniş Açı

2. Xiaomi 70Mai Akıllı Araç İçi Kamera - 130° Geniş Açı

Xiaomi 70Mai Akıllı Araç İçi Kamera, sürüş güvenliğinizi artırmak için ideal bir yardımcıdır. Bu kamera, WiFi bağlantısı sayesinde görüntüleri anlık olarak uygulamaya aktarır ve dilerseniz görüntüleri saklayabilir, dilerseniz sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Ayrıca, G sensörü sayesinde darbe anında kamera otomatik olarak çalışmaya başlar ve cihazın hafızası dolduğunda eski görüntülerin üzerine kaydetmeye devam eder.

Xiaomi Araç İçi Kamerasının Teknik Özellikleri:

  • Video çözünürlüğü: 1920 x 1080p Full HD

  • Gece görüşü: Var

  • Hafıza kartı desteği: 64 GB’a kadar SD kart

  • Görüş açısı: 130 derece

  • Mobil uygulaması: Var

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3. Yi Nightspace Dash Akıllı Araç Kamerası

3. Yi Nightspace Dash Akıllı Araç Kamerası

Yi Nightspace Dash akıllı araç kamerası, ADAS (Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi) ile birlikte kamera, radar ve sensör sistemlerini bir arada sunar. Bu özellikleri sayesinde size güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlar. Ayrıca, LDWS (Şerit Takip Uyarı Sistemi) ve FFS güvenlik sistemine sahip olan bu kamera, şeritten çıkma durumunda uyarı gönderirler ve trafik kurallarına uymayı kolaylaştırır. Üstelik Wi-Fi bağlantı özelliği sayesinde kaydedilen görüntülere akıllı telefonlardan veya bilgisayarlardan ulaşma imkânı sunuyor.

Yi Nightspace Dash Akıllı Araç Kamerası Ürün Özellikleri:

  • WiFi Desteği (802.11 a/b/g/n)

  • 2.7 inç 426 x 240 piksel LCD Ekran

  • Yi A52 Çipset

  • ADAS, LDWS ve FSS Güvenlik Donanımı

  • Güvenlik Özellikleri Sayesinde Şerit ve Takip Mesafesi Kontrolü

  • 64GB MicroSD Kart Desteği

  • 2K'da 30 fps, Full HD'de 60fps Kayıt Desteği

  • F/1.8 Lens

  • 165 Derecelik Geniş Çekim Açısı

  • MP4 Formatında Kayıt

  • USB 2.0 Bağlantı

  • 240mAh Batarya

  • G Sensörü Sayesinde Sarsıntı Engelleme

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4. Wevolt MB-300 1296P 4" IPS Dokunmatik Ekran Araç İçi Çift Kamera

4. Wevolt MB-300 1296P 4" IPS Dokunmatik Ekran Araç İçi Çift Kamera

Wevolt Mb300, yeni nesil bir araç içi çift kamera sistemi. 4' IPS dokunmatik ekranı ve Süper HD 1296p çözünürlüğü ile gece görüş özelliğine sahip bu kamera, aracınızın iç ve dış görüntülerini net bir şekilde kaydeder. İki kamera birincisi şoför görüş alanını, ikincisi ise araç içi veya arka geri vites görüşünü sağlar. Ayrıca, 8 GB'dan 64 GB'a kadar harici hafıza kartı desteği sunar. Dinamik beyaz dengesi, döngüsel kayıt, hareket algılama ve G-Sensör gibi özelliklerle donatılmış. Park modunda kayıt yapabilen bu kamera, otomatik kayıt başlatma özelliğine de sahiptir.

Ürün Özellikleri:

  • Kamera Hafıza: Yok

  • Kamera Özellikleri: Çift Kamera

  • Kamera Çözünürlük: 1440P

  • Ekran Boyut (inç): 5.8 inç

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5. Wevolt MB-400 3 Kameralı 4 Inç 1080P Yol Kayıt Kamerası

5. Wevolt MB-400 3 Kameralı 4 Inç 1080P Yol Kayıt Kamerası

Teknik özellikler:

  • Gece Görüş Işığı: Destek

  • Video Formatı: Avı

  • Ön Kamera: F2.0 Diyafram / 170 ° Geniş Açı B>

  • Arka Kamera: 6m Kablo /2.5mm Bağlantı Noktası

  • İç Kamera: Vga 120 °

  • Lcd Ekran Boyutu: 4.0 İnç Hd Ips Ekran

  • Pil: Dahili 350 Mah Lityum Pil

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6. 70Mai M300 Araç İçi Kamera - Siyah - 1296p - 140° Geniş Açı Lens - Park Modu

6. 70Mai M300 Araç İçi Kamera - Siyah - 1296p - 140° Geniş Açı Lens - Park Modu

70mai 1S'nin gelişmiş versiyonu olan 70mai M300, 1080P'ye kıyasla 1,5 kat daha fazla çözünürlük sunarak 2304 x 1296P'de kayıt imkanı sağlar. 140° görüş açısı ile geniş bir görüntüleme alanı sunan bu cihaz, üç şeritli trafiği tamamen kapsar. Otomatik olarak aktif hale gelen park modu, çarpma durumlarını algılar ve hemen kayıt yapmaya başlar. Hızlandırılmış Kayıt özelliği sayesinde, park modunda saatlerce süren gözetim videosu, dakikalar içinde izlenebilir ve önemli olaylar hızla tespit edilebilir.

Özellikler:

  • Marka: 70mai

  • Model: M300

  • Video Çözünürlüğü: 2304 x 1296

  • Diyafram: F2.1

  • FOV: 140°

  • Giriş: 5V 1.5A

  • Güç kaynağı: Araç Çakmak

  • Pil Kapasitesi: 240mAh

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7. 70Mai Dash Cam A800s Araç İçi Kamera

7. 70Mai Dash Cam A800s Araç İçi Kamera

Xiaomi 70mai A800s, UP02 Donanım kiti ile birlikte park halindeyken bile kayıt yapabilen 4K çözünürlüklü bir araç kamerası. SONY IMX415 sensör ve SigmaStar SSC8629G yonga seti ile donatılmış bu kamera, 140º görüş açısı ve f/1.8 diyafram sunar. Kamera, 4K çözünürlükte ultra yüksek çözünürlükte kayıt yapabilme yeteneği ile öne çıkar. Xiaomi 70mai A800s, gelişmiş sürücü yardım sistemi ADAS ile donatılmıştır. Bu sistem, güvenli bir mesafeyi korumanızı sağlar ve olası kazaları önler. Dahili GPS özelliği ile sürüş süresi ve kat edilen mesafeyi takip edebilirsiniz. Ayrıca, 256 GB'a kadar Micro SD kart desteği ile kayıtlarınızı kolayca depolayabilirsiniz.

Teknik özellikler Xiaomi 70mai A800s 4K Araç Kamerası:

  • Marka: Xiaomi 70mai

  • Ürün: Çizgi Kam

  • Modeli: A800s

  • Diller: İspanyolca, İngilizce, Portekizce, Japonca, Rusça ve Korece

  • Sensör: SONY IMX415

  • Çözünürlük: 3840x2160p 4K

  • FOV: 140º

  • Kamera lensi / diyafram: 7G / F1.8

  • teknik parametreler

  • Yonga seti: SigmaStar SSC8629G

  • Ekran: 3' IPS 854 x 480 p

  • Depolama: 256 GB'a kadar Micro SD'yi destekler

  • Pil: 500 mAh

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8. 70mai RC06 1080p Geri Görüş Kamerası

8. 70mai RC06 1080p Geri Görüş Kamerası

Sürüş güvenliğinizi artırmak için tasarlanan bir cihazı sizlere sunuyoruz. Yeni Xiaomi 70mai Arka Görüş Kamerası RC06, park etme konusunda size en iyi yardımcı olacak cihazlardan biri. 

SONY sensörü ile donatılmış bu yeni arka kamera, sürüş güvenliğinizi en üst düzeye çıkarmanızı sağlar. Hem park yardımı sağlar, hem de her durumda kullanılabilir bir güvenlik çözümü sunar.

Yeni 70mai Dash Cam A800 ile uyumlu olan bu cihaz, diğer kameralarla birlikte kullanılabilir. Ayrıca sis lambası işlevi de görür. 

Teknik özellikler:

  • Marka: Xiaomi 70mai

  • Modeli: RC06

  • A500s/A800/A800s uyumlu arka kamera

  • Kamera: A500s/A800/A800s uyumlu arka kamera

  • SONY IMX415 Sensör

  • Objektif: 7G + IR Filtresi

  • Diyafram: f / 1.8

  • Park modu

  • Çift kamera

  • Buğu giderme

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9. 70MAI A500 S Pro Plus Dahili Gps Araç Kamerası

9. 70MAI A500 S Pro Plus Dahili Gps Araç Kamerası

3D DNR ve HDR teknolojileri, düşük ışıklı ortamlarda bile görüntü kalitesini mükemmelleştirir. 5 mega piksellik Sony sensörü ve çift çekirdekli Hi-Silicon işlemcisi, yüksek performanslı ve enerji verimli bir kamera deneyimi sunar. 24 saat park gözetimi özelliği, aracınızın güvenliğini sağlar. Dahili GPS ile gerçek zamanlı yolculuk verilerinizi takip edebilir, kaza durumunda konum bilgisi alabilirsiniz.  Ayrıca, hızlandırılmış kayıt özelliği ile uzun süreli kayıtları kısa sürede izleyebilir, bellek kartınızda yer tasarrufu yapabilirsiniz.

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10. 360 HK30 Wifi 1080P 130° Geniş Açı Gece Görüşlü Akıllı Araç İçi Kamera

10. 360 HK30 Wifi 1080P 130° Geniş Açı Gece Görüşlü Akıllı Araç İçi Kamera

360 HK30 1080p FHD 130° Geniş Açı WiFi Akıllı Araç İçi Kamera, sürüş konforunuzu artırmak için ideal bir seçenektir. Full HD çekim yapabilen bu cihaz, olası kazaların video kayıtlarını sağlayarak haklılığınızı ispat etmenize yardımcı olur. Küçük boyutlarıyla aracınıza kolayca uyum sağlar ve güç kablosu ile çalışır. Ayrıca, cihazın kesintisiz çalışmasını sağlamak için kullanabileceğiniz bir şarj başlığı da içerir.

Teknik özellikleri:

  • Ağırlık: 220 gr

  • Ebatlar: 97.9 x 47 x 48.7 mm

  • Ağ bağlantısı: WiFi (IEEE802b/g/n), Kablosuz güvenligi destekler

  • Güç kaynağı: 5V/1.5A Araç Sari, 3.5m Mikro USB Kablo

  • Çözünürlük: 1920×1080p

  • Depolama: Mikro SD hafiza karti, 16-128GB Class 10

  • Güç kablosu: 3.5m (Polikarbonat yanmaya dayananikli)

  • Görüntü sensörü: FHD görüntüleme sensör

  • Güç ara yüzü: 5V DC, Mikro USB

  • Piksel: 2 MP

  • Video çözünürlüğü: 1080P

  • RAM: 512 MB

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11. 360 G500H Ön 2k - Arka 1080P 160° Geniş Açı Lens Gece Görüşü Dahili Gps Modülü Akıllı Araç İçi Kamera

11. 360 G500H Ön 2k - Arka 1080P 160° Geniş Açı Lens Gece Görüşü Dahili Gps Modülü Akıllı Araç İçi Kamera

Ön 2K ve arka 1080p video kaydı sunan ürün, 6G lens seti ve F2.0, 1 adet kızılötesi filtre ile donatılmış. Düşük ışık koşullarında bile net gece görüşü sağlar, 160° ultra geniş görüş açısıyla tüm şeritleri kapsar. Dahili GPS ve Google Harita ile detaylı sürüş kayıtları oluşturur, ekstra GPS cihazına gerek duymaz. Sürüş verilerinizi, hızınızı, saati ve tarihi yakalar, verilerinizi telefonunuzda güvenle saklar. Hızlandırılmış kayıt özelliği, 24 saat kesintisiz park izlemesi sunar ve kanıtların alınmasını kolaylaştırır. Döngü kayıt özelliğiyle, bellek kartı dolduğunda en eski videolar en yenileriyle değiştirilir. Çarpışma indüksiyonu özelliği, çarpışma veya ani hareket durumunda acil kayıt yapar ve olay yerindeki her ayrıntıyı sağlar.

Teknik özellikler:

  • Model: G500H

  • Model Adı: 360 Dash cam

  • Ağırlık: 102g

  • Ağ: Wi-Fi

  • Güç kaynağı modu: Araç şarjı 5V/1.5A

  • Çözünürlük: 2560*1440P

  • Depolama: TF (Micro SD) 128GB'a kadar destekler destekler. Class 10 ve High Endurance SD kart ile kullanması önerilir. 

  • İşlemci: NT96675

  • Lens: 6G lens F NO2.0 Genis diyafram 160° Geniş Açılı Lens

  • Video Formatı: H265 video formatı, MP4

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12. 360 G300 1296p 160° Geniş Açı Gece Görüş Dahili GPS Akıllı Araç İçi Kamera

12. 360 G300 1296p 160° Geniş Açı Gece Görüş Dahili GPS Akıllı Araç İçi Kamera

Yolculuklarınızda güvenliğinizi ve konforunuzu artırmak adına 360 G300 FHD 1296p 160° Geniş Açı Gece Görüş Dahili GPS Akıllı Araç İçi Kamera ideal bir seçimdir. Full HD çözünürlükte kayıt yapabilen bu kamera, olası kazaları belgelemek için mükemmeldir. Küçük boyutlarıyla aracınıza kolayca uyum sağlar ve USB güç kablosu ile çalışır. Dahili GPS özelliği sayesinde yolculuklarınızı kolaylaştırır. Google Harita uygulaması ile hızlı ve kolay yol tarifleri alabilirsiniz.

Teknik özellikler:

  • Kamera: Var

  • Çözünürlük: 1296 P

  • Geniş açı: 160 derece

  • Gece görüşü: Renkli gece görüşü

  • Wi-Fi: Var

  • Google harita: Var

  • GPS: Var

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