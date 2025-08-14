Çocuklar için Online İngilizce Kursunda Zirvedeki İsim: Flalingo Kids

Ben bir anne olarak online ders dendi mi önce “Çocuğum orada güvende mi?” sorusunu sorarım. Tuğçe için araştırmaya başladığımda Flalingo Kids’in bu konuda ne kadar detaylı çalıştığını görünce içim rahatladı.

1. Hesap Bilgileri ve Yasal Koruma: Kayıt olurken çocuğunuzun doğum tarihi ve bazı temel bilgileri giriyorsunuz. Bu bilgiler öyle gelişi güzel kullanılmıyor. Gizlilik politikasında her şey net bir şekilde yazıyor. Üstelik Amerika’daki COPPA gibi çocukların çevrimiçi güvenliğini koruyan kurallara da uyuyorlar. Yani küçük yaş grubuna ekstra yasal koruma var.

2. Güvenli Öğretmen Seçimi: Flalingo Kids çocuklar için ders verecek öğretmenleri özel mülakatlarla seçiyor. Pedagojik eğitim almış, çocuk psikolojisinden anlayan, iletişim dili güçlü kişilerle çalışıyorlar. Bu da Tuğçe’nin karşısına sadece “iyi İngilizce bilen” değil aynı zamanda çocukla nasıl iletişim kuracağını bilen öğretmenlerin çıkması demek.

3. Yaşa Uygun İçerik ve Müfredat: Ders içerikleri yaş gruplarına özel hazırlanıyor. Oxford’un “Family & Friends” gibi çocuk dostu kaynaklarını kullanıyorlar. Yani çocukların seviyesine uygun, eğlenceli ve pedagojik olarak doğru materyallerle ilerleniyor.

4. Ders Kayıtları ve Ebeveyn Erişimi: Bence en güzel özelliklerden biri de dersler kayıt altına alınıyor ve veliler sonradan izleyebiliyor. Böylece hem ne işlendiğini görebiliyorsunuz hem de çocuğunuzun gelişimini daha yakından takip edebiliyorsunuz.

5. Veri Güvenliği ve Ebeveyn Hakları: Flalingo Kids SSL gibi güvenlik önlemlerini kullanıyor. Ayrıca ebeveyn olarak çocuğunuzla ilgili yanlış veya gereksiz toplanmış bilgilerin silinmesini talep edebiliyorsunuz.

6. Ebeveyn Desteği ve Takip Sistemi: Her aileye bir eğitim danışmanı atanıyor. Bu danışman size düzenli olarak çocuğunuzun gelişim raporlarını gönderiyor. Yani sadece ders verip bırakmıyorlar, gerçekten çocuğun öğrenme yolculuğunu aileyle birlikte takip ediyorlar.

7. Şikayet ve İletişim Kanalları: Herhangi bir durumda destek ekibine kolayca ulaşabiliyorsunuz. Site üzerinden canlı destek, e-posta ve destek merkezi açıkça belirtilmiş.

Kısacası ben Flalingo Kids’te hem eğitimin hem de güvenliğin el ele gittiğini gördüm. Bu da benim için “Tamam, Tuğçe burada gönül rahatlığıyla ders alabilir” demek oldu.