Çocuklar için Online İngilizce Kursunda Zirvedeki İsim: Flalingo Kids
Online İngilizce eğitim platformları arasında isimler birbirine benziyor, vaatler neredeyse aynı. Ama bazı platformlar var ki sadece ders vermekle kalmaz; çocuğunuza özel bir öğretme deneyimi sunar. İşte Flalingo Kids tam da bunu yapıyor.
Çocukların bireysel farklılıklarını merkeze alan, onların güçlü yönlerini destekleyen ve gelişimlerini raporlarla izlenebilir kılan bir sistem kurmuş. Bu yüzden sadece Türkiye’deki bir çok aile tarafından tercih ediliyor. Peki Flalingo Kids’i en beğenilen online ingilizce platformu ve “dünya lideri” yapan şey ne? Bunu bir annenin gözünden, deneyimle harmanlanmış bir hikayeyle anlatalım… Bu arada “dünya lideri” dememizin de altini dolduralım. Flalingo gerek Trustpilot, gerek Google Reviews yorumları, gerekse de Şikayetvar açısından en beğenilen marka ve puan ortalamasıyla dünya lideri konumunda.
Gerçek Bir Annenin Gözünden, Gerçek Bir Deneyimle Flalingo Kids’i Keşfetme Hikayesi
Bugün size ekran başında araştırma yapmaktan gözleri ağrıyan bir annenin hikayesini anlatacağım. Sosyal medyada 'online İngilizce kursu' tavsiyesi görüp ekran görüntüsü alıp sonra o görselleri unutup tekrar tekrar aynı reklamla karşılaşan bir anne… Yani ben.
Benim adım Gözdenur. 8 yaşındaki kızım Tuğçe için en iyi İngilizce kursunu ararken adeta mini bir dedektife dönüştüm. Google aramaları, Instagram anneleri, WhatsApp grupları derken bir isim sürekli karşıma çıkmaya başladı: Flalingo Kids.
Kullanıcı yorumları o kadar tutarlıydı ki, “Bir deneyimlemem gerek” dedim. İşte bu yazı Flalingo Kids’in neden “dünya lideri” diye anıldığını kendi gözlerimle gördüğüm hikayenin ta kendisi.
Bu yazıyı okuyorsanız büyük ihtimalle siz de benimle aynı yoldasınız: “Hangi online ingilizce kursu gerçekten işe yarıyor?” Cevabımı baştan vereyim: Flalingo Kids. Ama neden bu kadar net söylüyorum gelin birlikte bakalım.
İlk İzlenim: Öğretmenler mi Asistanlar mı? Yoksa Bir Tık Fazlası mı?
Flalingo Kids'e ilk girişimde karşılaştığım sistem beni şaşırttı. Çünkü klasik bir kayıt formuyla değil bir danışman öğretmen ile tanışarak başladık. Tuğçe’nin karakteri, eğilimleri, önceki İngilizce deneyimleri hatta en çok neye ilgi duyduğu gibi detaylar titizlikle soruldu. Bu kadar detaylı bir başlangıç bana şunu hissettirdi:
“Burada sadece çocuğuma değil, çocuğumun kim olduğuna da değer veriliyor.”
Akıllı Eşleştirme Sistemi: Her Çocuğun Öğretmeni Kendi Gibi Olmalı
Çocuğunu tanımadan öğretmen seçmek, biraz ölçülerini bilmeden internetten kıyafet almak gibi. Uzerine uymazsa hem vakit hem motivasyon kaybı.
Flalingo Kids’in Akıllı Öğretmen Eşleştirme Sistemi Tuğçe’nin kişiliğine en uygun öğretmeni belirlemek için hem teknolojiyi hem pedagojiyi kullanıyor. Tuğçe biraz utangaç ve kolay iletişim kuramayan bir çocuk.
Ama eşleştiği öğretmenle olan ilk dersinde gülmeye başlaması bana her şeyi anlattı. Bu öğretmen, sadece İngilizce öğretmiyordu. Tuğçe’yi rahatlatıyor, anlıyor ve cesaretlendiriyordu.
Yapay Zeka Değil İnsan Eli Değmiş Gibi Bir Eşleştirme Hissi
Bu sistemin teknik adı algoritma olabilir ama hissiyatı tamamen insani. Yani dersler sırasında öyle “robotik” bir hava yok. Hatta eşleştiğimiz öğretmen ilk derste Tuğçe’nin ilgisini çekmek için onun sevdiği çizgi film karakterlerini kullanarak bir oyun tasarladı. Ben yan odada gururla dersi dinledim. Bu kadar hızlı bağ kurabilen biriyle eşleşmek tamamen Flalingo’nun akıllı sistemi sayesinde oldu.
FLAI Raporu: Bu Sadece Bir Ders Değil, Yol Haritası Dedirtiyor
Oxford Müfredatı: Çocuklara Karşı Anlayışlı Bir Sistem
Başta “Oxford müfredatı” denince gözüm korktu. Akademik, sıkıcı, yaşına uygun değil gibi geldi ama içerikleri gördükçe fikrim tamamen değişti. Bu müfredat Oxford Üniversitesi'nin onayladığı akademik içerikleri çocukların seviyesine ve ilgisine göre sadeleştirerek sunuyor. Tuğçe resimli kartları, interaktif oyunları ve günlük konuşma temelli diyalogları çok sevdi. Zorlamıyor, geliştiriyor ve en önemlisi çocuklar başarabileceklerine inanıyor.
Flalingo Kids’te Güven ve Çocuk Koruması
Ben bir anne olarak online ders dendi mi önce “Çocuğum orada güvende mi?” sorusunu sorarım. Tuğçe için araştırmaya başladığımda Flalingo Kids’in bu konuda ne kadar detaylı çalıştığını görünce içim rahatladı.
1. Hesap Bilgileri ve Yasal Koruma: Kayıt olurken çocuğunuzun doğum tarihi ve bazı temel bilgileri giriyorsunuz. Bu bilgiler öyle gelişi güzel kullanılmıyor. Gizlilik politikasında her şey net bir şekilde yazıyor. Üstelik Amerika’daki COPPA gibi çocukların çevrimiçi güvenliğini koruyan kurallara da uyuyorlar. Yani küçük yaş grubuna ekstra yasal koruma var.
2. Güvenli Öğretmen Seçimi: Flalingo Kids çocuklar için ders verecek öğretmenleri özel mülakatlarla seçiyor. Pedagojik eğitim almış, çocuk psikolojisinden anlayan, iletişim dili güçlü kişilerle çalışıyorlar. Bu da Tuğçe’nin karşısına sadece “iyi İngilizce bilen” değil aynı zamanda çocukla nasıl iletişim kuracağını bilen öğretmenlerin çıkması demek.
3. Yaşa Uygun İçerik ve Müfredat: Ders içerikleri yaş gruplarına özel hazırlanıyor. Oxford’un “Family & Friends” gibi çocuk dostu kaynaklarını kullanıyorlar. Yani çocukların seviyesine uygun, eğlenceli ve pedagojik olarak doğru materyallerle ilerleniyor.
4. Ders Kayıtları ve Ebeveyn Erişimi: Bence en güzel özelliklerden biri de dersler kayıt altına alınıyor ve veliler sonradan izleyebiliyor. Böylece hem ne işlendiğini görebiliyorsunuz hem de çocuğunuzun gelişimini daha yakından takip edebiliyorsunuz.
5. Veri Güvenliği ve Ebeveyn Hakları: Flalingo Kids SSL gibi güvenlik önlemlerini kullanıyor. Ayrıca ebeveyn olarak çocuğunuzla ilgili yanlış veya gereksiz toplanmış bilgilerin silinmesini talep edebiliyorsunuz.
6. Ebeveyn Desteği ve Takip Sistemi: Her aileye bir eğitim danışmanı atanıyor. Bu danışman size düzenli olarak çocuğunuzun gelişim raporlarını gönderiyor. Yani sadece ders verip bırakmıyorlar, gerçekten çocuğun öğrenme yolculuğunu aileyle birlikte takip ediyorlar.
7. Şikayet ve İletişim Kanalları: Herhangi bir durumda destek ekibine kolayca ulaşabiliyorsunuz. Site üzerinden canlı destek, e-posta ve destek merkezi açıkça belirtilmiş.
Kısacası ben Flalingo Kids’te hem eğitimin hem de güvenliğin el ele gittiğini gördüm. Bu da benim için “Tamam, Tuğçe burada gönül rahatlığıyla ders alabilir” demek oldu.
Flalingo Kids’i ilk kez duyan biri olarak kafamda onlarca soru vardı ama karar vermemde en çok etkili olan şey daha önce de söylediğim gibi benimle aynı düşünen annelerin deneyimlerini okumak oldu. İşte Flalingo Kids’i deneyimleyen bazı ebeveynlerin içten paylaşımları:
Flalingo ile oğlumun dil eğitim sürecinde tanıştık, çok memnunuz , rezervasyon da hiç sorun yaşamadık ve hep aynı öğretmenden devam edebiliyoruz, yayınları, ders sırasında ses ve görüntü kalitesi ile dört dörtlük. - Binnur Bektaş
Flalingo’ya iki çocuğumla birlikte katıldık ve çok memnunuz. Özellikle öğretmenlerimiz Emma ve Sam sayesinde çocuklar dersleri keyifle takip ediyor. Online derslerde interaktif ve eğlenceli bir ortam var. - Elif Çadır
12 yaş kızım native speaker bir öğretmen ile çok keyifle sohbet ediyor. Yapay zeka raporları ve ödevler etkinliği artırmada çok faydalı. Fiyat olarak kıyasla diğer platformlara göre daha uygun. - Aslı Atak
Denemeden Anlaşılmaz Dediğim Nokta: Ücretsiz Görüşmeyle Tanışma
Flalingo Kids’in Diğer Platformlardan Farkı Ne?
Neden Flalingo Kids ve Neden Şimdi?
Bir ebeveyn olarak her şeyi mükemmel yapmak istiyoruz ama her zaman en doğru tercihi ilk denemede yapmak zor. Benim için Flalingo Kids sadece bir online kurs değil.
Çocuğuma güven veren, onun bireysel özelliklerine saygı duyan, gelişimini hem öğretmen hem anne olarak izlememe imkan tanıyan bir sistem. Şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum: Tuğçe artık İngilizce öğrenmiyor, İngilizceyle yaşıyor.
Uzun lafın kısası:
Sorun neydi? Piyasada yüzlerce kurs var, hepsi aynı şeyi vadediyor.
Flalingo'nun farkı ne? Çocuğuna özel 'ruh ikizi' öğretmen buluyor, ders sonunda yapay zeka ile karne veriyor ve dersler sıkıcı değil.
Sonuç? Kızım İngilizceyi sevdi, ben de paramın boşa gitmediğini anladım. Evet, tavsiye ediyorum.
Eğer siz de çocuğunuz için ezber bozan, bireyselleştirilmiş, samimi ve kaliteli bir İngilizce eğitimi arıyorsanız Flalingo Kids ile tanışmak için daha iyi bir zaman olamaz.
