Çocuklar İçin Hem Okul Hem Günlük Kullanımda İdeal Tablet Nasıl Seçilir?

Hem okul hem eğlence için kullanılan ve sürekli el altında olması gereken bir tableti süreki şarjı bitti diye prize bağlı kullanmak, tabletin sunduğu en büyük kolaylıklardan biri olan ''mobilliğine'' aykırı.

Güçlü bataryalı cihazlar bu yüzden öne çıkıyor. Ayrıca güçlü bir batarya her zaman cihazın ömrünün de uzun olmasını sağlıyor. Bu sebeple tablet seçerken mümkünse turbo şarj özelliği olan ve büyük bir batarya ile gelen ürünleri seçmekte fayda var.