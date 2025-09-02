onedio
Çocuklar İçin Hem Okul Hem Günlük Kullanımda İdeal Tablet Nasıl Seçilir?

Onedio Medya
02.09.2025 - 17:51

Çocuğunuza tablet alırken tek bir kriter yok. Hem derslerde kullanışlı olmalı, hem de oyun, çizim ya da eğlence için güvenli ve keyifli bir deneyim sunmalı. Peki ama “ideal tablet” nasıl seçilir? İşte dikkat edilmesi gerekenler.

En önemli başlık: Ekran göz sağlığını korumalı.

Çocuklar uzun saatler ekran başında kalıyor. Bu yüzden tabletin yansımayı azaltan, mavi ışığı filtreleyen ve göz yorgunluğunu minimuma indiren bir ekrana sahip olması çok önemli.

Ayrıca okuma yaparken konfor sunması ve göz sağlığını desteklemesi için okuma modu sunan tabletler de faydalı olacaktır.

Hızlıca şarj olabilen ve uzun süre kullanım sunan güçlü bir batarya da oldukça kritik.

Hem okul hem eğlence için kullanılan ve sürekli el altında olması gereken bir tableti süreki şarjı bitti diye prize bağlı kullanmak, tabletin sunduğu en büyük kolaylıklardan biri olan ''mobilliğine'' aykırı.

Güçlü bataryalı cihazlar bu yüzden öne çıkıyor. Ayrıca güçlü bir batarya her zaman cihazın ömrünün de uzun olmasını sağlıyor. Bu sebeple tablet seçerken mümkünse turbo şarj özelliği olan ve büyük bir batarya ile gelen ürünleri seçmekte fayda var.

Eğitim ve çocuk uygulamaları ile uyumlu olmalı, performansı ile uygulamaları rahat rahat kullandırtmalı.

Hem bolca uygulamaya erişim sağlayabileceğiniz hem de tüm bu uygulamaları çalıştırırken performans sorunu yaşatmayacak bir tablet almak da önemli adımlardan biri.

Burada hem Google hizmetleri gibi ödev ve sunumlarda sık kullanılan uygulamalar hem de çocukların çok sevdiği oyunlar noktasında size sorun yaşatmayacak bir ürün seçmelisiniz.

Not alma, çizim gibi yaratıcılık uygulamaları için aksesuar desteği sunmalı.

Kalem desteği olan tabletler, hem ödev yaparken hem de yaratıcılıklarını geliştirmek isteyen çocuklar için biçilmiş kaftan. El yazısının dijitale dönüştürülmesi ya da PDF üzerinde kolayca işaretleme yapılabilmesi, ciddi bir avantaj.

Klavye de benzer şekilde, ödev yapmak gibi kullanımlarda büyük konfor sağlıyor. Bu sebeple hem kalem hem klavye ile gelen tabletler öncelik sebebi.

Ve tabii ki hafif, dayanıklı ve taşınabilir olmalı.

Çocukların çantası zaten ağır; bir de yanında kalın ve ağır bir tablet taşımak istemezler. Ayrıca kullanımda düşmelere, çarpmalara karşı da dayanıklı olması gerekiyor -ki bu da çocukların kullanacağı bir cihazda tabii ki çok kritik.

İnce, hafif ama sağlam cihazlar okul hayatında fark yaratıyor.

Peki bu kriterlere uyan bir tablet var mı? İşte karşınızda Huawei MatePad 11.5 (2025)

Huawei’nin yeni tableti, yukarıdaki tüm kriterleri karşılayarak hem eğitim hem de günlük kullanım için ideal bir seçenek oluyor.

  • Göz sağlığı: Kâğıt dokulu PaperMatte ekran teknolojisi ve düşük mavi ışık sertifikası sayesinde uzun kullanımda bile gözleri yormuyor.

Sahip olduğu tüm sertifikalar ise şöyle:

-SGS Düşük Görsel Yorgunluk 2.0 Üst Düzey Performans Sertifikası

-TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık (Donanım Çözümü) ve Titreşimsiz Ekran Sertifikası

-TÜV Rheinland Dairesel Kutuplaştırma Sertifikası'

  • Eğitim uyumu: Google uygulamaları ve AppGallery desteğiyle okulda en çok kullanılan platformlara sorunsuz erişim sağlıyor.

  • Not alma ve yaratıcılık: Huawei Notes + M-Pencil (3. nesil) kombinasyonu, çocuklara defter hissini dijital ortamda veriyor. Yanında gelen klavyesi de bu sistemi destekliyor.

  • Pil gücü: 10.100 mAh bataryasıyla 14 saat video oynatabiliyor, 40W turbo Şarj desteğiyle kısa sürede hazır hale geliyor.

  • Taşınabilirlik ve dayanıklılık: 515 gram ağırlık ve 6,1 mm incelik sayesinde çantada ekstra yük olmuyor. Dayanıklı yüksek kalite üretim materyallerinin yanında gelen kılıfıyla tam koruma sağlıyor.

Sonuç? Hem okulda hem evde çocuğunuzun ihtiyaçlarına yetişen, gözlerini koruyan ve yaratıcılığını destekleyen bir tablet: Huawei MatePad 11.5 (2025).

Bu yeni nesil tablete yanında kalemi, kılıfı ve klavyesi ile 15.999 TL'lik fiyatla sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz!

Ayrıca satın alırken  700 TL değerindeki AMP115O700 kodunu kullanmayı unutmayın!

