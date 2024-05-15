Çocuğuna Geçebilecek En Baskın Özelliğini Söylüyoruz!
Çocuğuna Geçebilecek En Baskın Özelliğini Söylüyoruz!
Herkes çocuğu olduğunda nasıl davranacağını, nasıl bir ebeveyn olacağını hayal etmiştir. Üstelik çoğumuz, benzemek istesek de istemesek de kendimizi ebeveynlerimiz gibi davranırken bulabiliyoruz. Sence çocuğun olsa ona geçebilecek en baskın özelliğin ne olurdu? 🤔
Öğrenmek istiyorsan, haydiii! 👇🥳
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Çocuğun var mı peki?
3. İçe dönük bir insan mısın yoksa dışa dönük mü?
4. Çocuğunu bir gün evin her yerini boyamış şekilde buldun diyelim, tepkin ne olur?
5. Sen nasıl bir çocuktun?
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6. Sence senin değiştirmen gereken en kötü özelliğin ne?
7. Şimdi de sana göre en iyi özelliğini seç.
8. Aşık olduğun insanların ortak özelliği neydi?
9. Canın sıkıldığında ne yaparsın?
10. Arkadaş ortamında hangi kişisin?
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Espri Anlayışın!
Dobralığın!
Maceraperestliğin!
Pratik Zekan!
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