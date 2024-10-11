Cildin Senin Hakkında Ne Söylüyor?
Cildin Senin Hakkında Ne Söylüyor?
Cildimiz, kişiliğimiz ve yaşam tarzımız hakkında birçok ipucu veriyor. Hazırsan, kendini ve cildini daha iyi anlamak için bu keyifli yolculuğa çıkalım!
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1. İlk sorumuzla başladık bile! Yüzünde hangi tür sorunu daha çok yaşıyorsun?
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2. Peki, cildinin en çok hangi bölgesinde sorun yaşıyorsun?
3. Genellikle kaç saat uyuyorsun?
4. Cilt tipine uygun ürünler kullanıyor musun?
5. Söyle bakalım, yüzüne çift aşamalı temizlik yapıyor musun?
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