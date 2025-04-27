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Hindistan'da Bir Lunaparkta Kaydedilen Görüntüler İzlerken Bile Yürekleri Ağızlara Getirdi

Hindistan'da Bir Lunaparkta Kaydedilen Görüntüler İzlerken Bile Yürekleri Ağızlara Getirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.04.2025 - 12:47

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Hindistan'da çekilen birbirinden ilginç görüntüler, birçoğumuzu hayrete düşürebiliyor. Yemekten günlük yaşama kadar uyguladıkları yöntemler, akıllara durgunluk veriyor. Her bir detayıyla, Hindistan'ın çeşitli ve eşsiz yapısı adeta başka bir dünyadan görüntüler izliyormuşuz gibi hissettirebiliyor. 

Hindistan'da bir lunaparkta çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Tüm oyuncakların son derece ilkel ve güvenliksiz olması izleyenlerin bile gerilmesine sebep oldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Lunaparklarda ve benzeri eğlence alanlarında güvenlik, her zaman en öncelikli konu olmalıdır.

Lunaparklarda ve benzeri eğlence alanlarında güvenlik, her zaman en öncelikli konu olmalıdır.

Bu tür yerlerde, hem ziyaretçilerin hem de çalışanların güvenliği, her türlü etkinliğin sorunsuz ve keyifli bir şekilde gerçekleşebilmesi için hayati bir faktördür. Bu tür mekanlarda, güvenliği sağlamak için gerekli tüm önlemler alınmalı, düzenli denetimler yapılmalı ve her türlü riski en aza indirecek uygulamalar hayata geçirilmelidir. Fakat elbette söz konusu Hindistan olunca, kuralların pek bir önemi kalmayabiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Jonathan

Mahşer kalabalığı gibi. Dürüm, tost söylesen içinden 2 tane Hindistan’lı çıkacak gibi, saklambaç oynasan 5 dakikada bulunursun.