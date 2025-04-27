Hindistan'da Bir Lunaparkta Kaydedilen Görüntüler İzlerken Bile Yürekleri Ağızlara Getirdi

Hindistan'da çekilen birbirinden ilginç görüntüler, birçoğumuzu hayrete düşürebiliyor. Yemekten günlük yaşama kadar uyguladıkları yöntemler, akıllara durgunluk veriyor. Her bir detayıyla, Hindistan'ın çeşitli ve eşsiz yapısı adeta başka bir dünyadan görüntüler izliyormuşuz gibi hissettirebiliyor.
Hindistan'da bir lunaparkta çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Tüm oyuncakların son derece ilkel ve güvenliksiz olması izleyenlerin bile gerilmesine sebep oldu.
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Lunaparklarda ve benzeri eğlence alanlarında güvenlik, her zaman en öncelikli konu olmalıdır.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Mahşer kalabalığı gibi. Dürüm, tost söylesen içinden 2 tane Hindistan’lı çıkacak gibi, saklambaç oynasan 5 dakikada bulunursun.