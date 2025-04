CI BLOOM 4. Edisyonu 16-20 Nisan’da Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda!

Her yıl genç ve yükselen sanatçıları, uluslararası basını ve sanat profesyonellerini ağırlayan CI BLOOM, bu edisyonunda 25 galeri ile 4 sanat inisiyatifin katılımıyla Türkiye’de üretilen sanatın gelişmesini ve çeşitlenmesini destekliyor.

Contemporary Istanbul tarafından gerçekleştirilen CI BLOOM’un 4. Edisyonu;

CI BLOOM 4 Katılımcı Galerileri

44A / SITKI KÖSEMEN, İstanbul; Anna Laudel, İstanbul, Bodrum, Düsseldorf; Art On İstanbul, İstanbul; Belm’Art Space, Ankara; Bozlu Art Project, İstanbul; C.A.M, İstanbul; Chi Art Gallery, İstanbul; DIRIMART, İstanbul, Londra; DG Art Gallery, İstanbul; Galeri 77, İstanbul; Gülden Bostancı, Antalya; Martch Art Project, İstanbul; MUSE Contemporary, İstanbul; One Arc Gallery, İstanbul; Öktem Aykut, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul, Londra; Pilot Gallery, İstanbul; Piramid Sanat, İstanbul; Rıdvan Kuday Gallery, Diyarbakır; RS Sanat Alanı, İstanbul; SIMBART PROJECTS, İstanbul; Summart, İstanbul; The Key Art Gallery, Eskişehir; Vision Art Platform, İstanbul; ZILBERMAN, İstanbul, Berlin, Miami.