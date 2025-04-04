CI BLOOM 4. Edisyonu 16-20 Nisan’da Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda!
CI BLOOM 4. Edisyonu 16-20 Nisan’da Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda!
Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen CI BLOOM, dördüncü edisyonuyla 16-20 Nisan 2025 tarihleri arasında, çağdaş sanat dünyasını Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda buluşturacak.
CI BLOOM, çağdaş sanat galerilerini, sanatçılarını ve sanatseverleri bir araya getiriyor.
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