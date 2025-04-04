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CI BLOOM 4. Edisyonu 16-20 Nisan’da Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda!

CI BLOOM 4. Edisyonu 16-20 Nisan’da Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda!

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Onedio Content - Onedio Editörü
04.04.2025 - 16:58

Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen CI BLOOM, dördüncü edisyonuyla 16-20 Nisan 2025 tarihleri arasında, çağdaş sanat dünyasını Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda buluşturacak.

CI BLOOM, çağdaş sanat galerilerini, sanatçılarını ve sanatseverleri bir araya getiriyor.

CI BLOOM, çağdaş sanat galerilerini, sanatçılarını ve sanatseverleri bir araya getiriyor.

Her yıl genç ve yükselen sanatçıları, uluslararası basını ve sanat profesyonellerini ağırlayan CI BLOOM, bu edisyonunda 25 galeri ile 4 sanat inisiyatifin katılımıyla Türkiye’de üretilen sanatın gelişmesini ve çeşitlenmesini destekliyor.

Contemporary Istanbul tarafından gerçekleştirilen CI BLOOM’un 4. Edisyonu; 

  • Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW Türkiye partnerliğinde; 

  • Pernod Ricard Türkiye’nin co-partnerliğinde; 

  • Dünyada en fazla destinasyona uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları’nın iş birliği

  • TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) desteğiyle gerçekleşmektedir.

CI BLOOM 4 Katılımcı Galerileri

44A / SITKI KÖSEMEN, İstanbul; Anna Laudel, İstanbul, Bodrum, Düsseldorf; Art On İstanbul, İstanbul; Belm’Art Space, Ankara; Bozlu Art Project, İstanbul; C.A.M, İstanbul; Chi Art Gallery, İstanbul; DIRIMART, İstanbul, Londra; DG Art Gallery, İstanbul; Galeri 77, İstanbul;  Gülden Bostancı, Antalya;  Martch Art Project, İstanbul; MUSE Contemporary, İstanbul; One Arc Gallery, İstanbul; Öktem Aykut, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul, Londra; Pilot Gallery, İstanbul; Piramid Sanat, İstanbul; Rıdvan Kuday Gallery, Diyarbakır; RS Sanat Alanı, İstanbul; SIMBART PROJECTS, İstanbul; Summart, İstanbul; The Key Art Gallery, Eskişehir; Vision Art Platform, İstanbul;  ZILBERMAN, İstanbul, Berlin, Miami.

CI BLOOM, bu yıl fuarda ilk kez yer alacak The Key Art Gallery, Chi Art Gallery ve RS Sanat Alanı’na ev sahipliği yapacak.

Sanat İnisiyatifleri

Sanat İnisiyatifleri

CI BLOOM’un 4. edisyonunda, çağdaş sanat üretimini ve çeşitliliğini desteklemek amacıyla kurulan;

  • Bağımsız ve kültürlerarası birliktelikleri merkeze alan ve disiplinler arası etkileşimi teşvik eden bir platform olarak sergilere, atölye çalışmalarına ve deneysel projelere ev sahipliği yapan NOKS ART SPACE,

  • Sanatsal deneyim ve iş birliği odaklı bir alan olarak konumlanan, kimlik ve cinsiyetin akışkanlığına odaklanan ve değişimin gerekliliğine olan inançla faaliyetlerini sürdüren KOLİ Art Space,

  • Güncel sanat pratiklerini desteklemek amacıyla Cengiz Tekin ve Erkan Özgen’in girişimiyle kurulan, genç sanatçılar ve sanatçı adayları için kâr amacı gütmeyen bir sanat mekânı olarak sanat üretimini ve paylaşımını teşvik eden Loading Art Space,

  • Kültür ve sanat projeleriyle hem ülkemiz yarışma sergilerinde dikkat çeken hem de başarılarıyla yol almış genç sanatçılar ile sergiler düzenleyen bağımsız küratör, sanat danışmanı ve sanat yazarı DEHA ÇUN yer alacak.

CI BLOOM Tarihleri

16 Nisan Preview | Ön İzleme

17 – 20 Nisan Genel Ziyaret

#işbirliği

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