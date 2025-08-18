onedio
C2 Seviye Takıntılı mısın?

C2 Seviye Takıntılı mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
18.08.2025 - 17:17

Son günlerde sosyal medyada karşımıza sıkça çıkan ve kısa sürede viral olan videolar arasında, C2 seviyesi bağımlılıkları esprili bir dille ele alan içerikler öne çıkıyor. Acaba farkında olmadan C2 seviyesinde takıntılılığa sahip misin? 

Haydiiii!

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sabah yataktan kalkmadan önce ilk düşündüğün şey nedir?

4. Planladığın bir iş, son dakikada iptal olursa...

5. Google Takvim veya yapılacaklar listesi kullanıyor musun?

6. Kapıyı kilitleyip çıktığında ne sıklıkla “Acaba kilitledim mi?” diye geri dönersin?

7. Aklına istem dışı gelen kötü/korkunç düşünceler olur mu?

8. Yaşadığın şeyleri tekrar tekrar düşündüğün olur mu?

9. Günlük basit bir kararı bile vermekte zorlandığın olur mu?

10. Son olarak arkadaş grubunla buluşma 14:00’teyse kaçta orada olursun?

C2 seviye takıntılısın!

Hayatının her anında bir düzen, bir ritim ve bir zamanlama arıyorsun. Her detayı incelikle düşünmek, her adımı titizlikle planlamak senin için bir yaşam tarzı. Mükemmeliyetçi doğan, seni her zaman bir adım öne çıkarırken, aynı zamanda hayatının merkezine yerleşmiş bir disiplin anlayışı geliştirmeni sağlıyor. Her şeyin yerli yerinde olması, her anın önceden belirlenmiş bir düzene oturması senin için önemli. Ancak bu durum, bazen hayatın spontane ve beklenmedik yönlerini göz ardı etmene neden olabiliyor. Unutma ki, hayatta her şeyi kontrol edemezsin. Bazen esnek olmayı unutuyor, belirsizlikler karşısında paniğe kapılıyorsun. Ancak hayat, tam da bu belirsizlikler ve beklenmedik durumlarla dolu. Kontrol edilemeyen durumlar karşısında da sakin kalmayı, esnek olmayı öğrenmek senin elinde.

Herkes kadar takıntılısın!

Hayatta bazı şeylere takılıp kalmayı seçersin, fakat gerektiğinde bu tutkuları bırakabilme yeteneğine de sahipsin. Senin için hayat, bir yandan düzenli ve planlı bir yolculukken, diğer yandan da spontanlığın ve beklenmedik sürprizlerin yer aldığı bir macera. Bu iki zıt kutbu bir arada tutabilme yeteneğin, hayatın karmaşıklığına karşı kusursuz bir denge oluşturuyor. Sen, belirli bir düzen içinde yaşamayı tercih edenlerdensin. Ancak bu, her şeyin sıkı sıkıya planlandığı anlamına gelmiyor. Evet, plan yapmayı seviyorsun ve genellikle bu planları takip ediyorsun. Ancak aynı zamanda, plansızlığın getirdiği özgürlüğü ve heyecanı da değer biliyorsun. Beklenmedik durumlar karşısında panik yapmak yerine, onları birer fırsat olarak görüyorsun. Hayat senin için düz bir yol değil, aynı zamanda serbest bir rota. Her ne kadar belirli bir hedefe doğru ilerliyor olsan da, bu yolculukta karşılaştığın manzaraları ve deneyimleri de sonuna kadar yaşıyorsun. Bazen düz bir çizgi üzerinde ilerlerken, bazen de spontan bir dönüş yaparak yeni bir yola sapıyorsun.

A1 seviye takıntılısın!

Hayatının ritmini belirleyen biri olarak, özgür ruhunun sınırlarını zorlamaktan çekinmiyorsun. Her anını dolu dolu yaşama felsefen, seni diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin. İçindeki bu enerji ve spontane yaşama tutkusu, seni adeta bir yaşam sanatçısına dönüştürüyor. Fakat dur bir dakika! Hayatın sadece spontane yaşamaktan ibaret olmadığını da unutmamalısın. Evet, sen özgür ruhlu, kafaya takmayan bir insansın. Ancak bazen biraz düzenin de fena olmayacağını düşünmüyor musun? Hayat, tamamen boşvermişlikle geçirilmez. Küçük sorumluluklar, hayatın renklerini daha da belirginleştirir. Belki biraz düzen, belki biraz sorumluluk... Kim bilir belki de hayatını daha da anlamlı kılacak olan şeyler bunlar.

Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
