C2 Seviye Takıntılı mısın?
Son günlerde sosyal medyada karşımıza sıkça çıkan ve kısa sürede viral olan videolar arasında, C2 seviyesi bağımlılıkları esprili bir dille ele alan içerikler öne çıkıyor. Acaba farkında olmadan C2 seviyesinde takıntılılığa sahip misin?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Sabah yataktan kalkmadan önce ilk düşündüğün şey nedir?
4. Planladığın bir iş, son dakikada iptal olursa...
5. Google Takvim veya yapılacaklar listesi kullanıyor musun?
6. Kapıyı kilitleyip çıktığında ne sıklıkla “Acaba kilitledim mi?” diye geri dönersin?
7. Aklına istem dışı gelen kötü/korkunç düşünceler olur mu?
8. Yaşadığın şeyleri tekrar tekrar düşündüğün olur mu?
9. Günlük basit bir kararı bile vermekte zorlandığın olur mu?
10. Son olarak arkadaş grubunla buluşma 14:00’teyse kaçta orada olursun?
C2 seviye takıntılısın!
Herkes kadar takıntılısın!
A1 seviye takıntılısın!
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
