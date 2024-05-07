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Burcuna ve Seçimlerine Göre Bahçeni Tasarlıyoruz!

Burcuna ve Seçimlerine Göre Bahçeni Tasarlıyoruz!

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 10:31

Doğal ortamları, güzel çiçekleri ve mis gibi havasıyla bahçeli bir evde yaşamak hepimizin hayali. Burcuna göre senin nasıl bir bahçen olurdu? Vintage mı, minimal mi? Veya başka bir tarzda mı? 🤔

Öğrenmeye ne dersin? 

O halde teste geçelim! 🧡👇

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1. Öncelikle cinsiyetini seç.

2. Tabi ki, burcunu da öğrenelim.

3. Aşağıdaki bahçelerden seç bakalım.

4. Bahçende daha çok ne yetiştirmek istersin?

5. Aşağıdaki renklerden en sevdiğin rengi seçer misin?

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6. Peki, bahçenle kim ilgilensin istersin?

7. Bu çiçeklerden birini seç.

8. Bahçeyle uğraşmayı sever misin?

9. Sence bir bahçenin olmazsa olmazı nedir?

10. Son olarak, bahçeyi kimlerle kullanmak isterdin?

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Minimalist ve Sakin!

Minimalist ve Sakin!

Burcuna göre senin bahçen minimalist ve sakin bir bahçe olmalı! Koç burcunun özellikleri olan heyecanlı, koşuşturmalı ve stresli hayatın, dekorasyon konusunda daha sade ürünleri sevmene sebep oluyor. 🤗 Bahçeyle fazla ilgilenecek bir zamanın olmadığı için bahçıvan tutup yaptıracağın doğal ve ferah bir bahçe, yorgunluğunu atman için oldukça ideal olacaktır. Sosyal ortamları seven, sevdiklerine düşkün bir insan olduğu için böyle pastel tonlarda döşenmiş, küçük ama bakımlı bir bahçede sevdiğin insanlarla akşam bir şeyler içip sohbet etmek seni inanılmaz mutlu edecek bir aktivite. Eee ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. 🥳👇

Renkli ve Düzenli!

Renkli ve Düzenli!

Burcuna göre senin bahçen renkli ve düzenli olmalı! Boğa burcunun özellikleri olarak; çalışkan yapın, disiplinli ve idealist bakış açından dolayı başladığın işleri bitirmeyi seviyorsun. Dolayısıyla bahçen de boş zamanlarında uğraşabileceğin, düzenli ve renkli bir yer olmalı. 💗 Canın sıkıldığında çıkıp bahçeyi sulamak, sevdiklerinle ve ailenle kaliteli zaman geçirmek seni oldukça mutlu ediyor. 🥰Ailene ve sevdiklerine düşkün bir insan olduğun için kalabalık ortamlarda çok rahat edemiyorsun. Bu yüzden böyle bir bahçe senin için tam kafa dinlemelik bir yer olurdu. Tahminimizi nasıl buldun? Yorumlarda düşüncelerini paylaşabilirsin. 🤔👇

İlham Verici ve Canlı!

İlham Verici ve Canlı!

Burcuna göre senin bahçen ilham verici ve canlı olmalı. İkizler burcu hareketli, neşeli ve entellektüel bir burç. Sen de bu burcun özelliklerine göre eğlenceli ve entellektüelsin. 🥳 Bahçenin de aynı senin gibi renkli, düzenli ve ilham verici bir niteliğe sahip olmasını istersin. Sana göre bahçen, kahveni içip hayaller kurabileceğin, dekoratif aksesuarlarla dolu ve her renkten çiçeğin fazlaca yer aldığı bir bahçe olmalı. Pastel tonlardansa daha canlı ve çeşitli renklerin kullanılmasını tercih edersin. 🧡 Bu sayede kafandaki düşünceleri şekillendirebilecek, harika bir konfor alanına sahip olabilirsin. Arkadaş canlısı yapın ile sevdiklerinle bahçende partiler verebilir, yeşillikler arasında meditasyonunu yapabilirsin. Eee bildik mi? Düşüncelerini bizimle paylaşman için yorumlara bekliyoruz. 💃🕺👇

Fonksiyonel ve Sıcak!

Fonksiyonel ve Sıcak!

Burcuna göre senin bahçen fonksiyonel ve sıcak olmalı! Yengeç burcu, sakin, romantik ve tutkulu bir burçtur. Dolayısıyla sen de konforlu, fonksiyonel ve ferah bahçeleri seversin. Doğal eşyaların dönüştürülerek kullanılması, zaman ve mekandan tasarruf edilmesine önem veriyorsun. Kaosu sevmeyen, huzurlu bir karakterin var. 😇 Bu yüzden senin bahçen de aynı senin gibi samimi, rahat ve kullanışlı olmalı. Gereksiz eşya ve dekorasyonu sevmiyorsun. Sana göre her şey kararında güzel. Samimi ve güzel aydınlatılmış bahçende yapmayı en seveceğin şey, ailenle vakit geçirmek olabilir. 🧡 Ayrıca orta büyüklükte, temiz bir bahçede sevdiğin hobilerinle uğraşırken bir yandan limonata içebilir veya fikirlerine yeni fikirler ekleyebilirsin. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. 💃🕺👇

İhtişamlı ve Göz Alıcı!

İhtişamlı ve Göz Alıcı!

Burcuna göre senin bahçen ihtişamlı ve göz alıcı olmalı! Aslan burcu olan sen, her zaman göz alıcı ve ihtişamlı bir bahçeye layıksın! Gösterişli ve kendine güvenen bir burç olan Aslan, estetik zevkini her alanda sergilemekten çekinmez. Senin de geniş ve renkli arkadaş çevren, hayranlık uyandıran yaşam tarzın ve özgüvenli tavırlarınla, büyük ve konforlu bir bahçe tam sana göre olacaktır. 🥰 Bu bahçe, kimi zaman coşkulu partilerine ev sahipliği yapacak, kimi zaman önemli toplantıların merkezi olacak. Bazen de, çiçeklerin arasında huzurlu bir müzik eşliğinde rahatlamak için ideal bir mekan olacak. 🤗 Canlı renkler, egzotik bitkiler ve belki de birkaç heykel... Hepsi sen ve özgün kişiliğinle ideal bahçende olması gerekenler. Eee ne diyorsun? Yorumlarda buluşalım!  🤍👇

Minimalist ve Sade!

Minimalist ve Sade!

Burcuna göre senin bahçen minimalist ve sade olmalı! Detaycı, özenli ve mükemmeliyetçi yapın, Başak burcundan kaynaklanıyor. Bu sebeple senin bahçen de temiz, detaylarla zenginleştirilmiş ve sade olmalı. Kalabalık ve kaotik ortamları sevmediğin için bahçen de düzenli ve minimal olmalı. 🤍 Şık bir koltuk ve masayla kitabını okuyabileceğin, çayını içebileceğin rahat bir ortam, tam olarak senin konfor alanını yansıtıyor. 😇 Bu nedenle bir iki estetik heykelle süslenmiş, müsait olduğunda senin de ilgilenebilmen için saksıları ve toprağı olan bir bahçe, tam senlik. Tahminmizi nasıl buldun? Yorumlarda buluşalım. 🥳👇

Zarif ve Özgün!

Zarif ve Özgün!

Burcuna göre senin bahçen zarif ve özgün olmalı! Terazi burcu olan senin; kişiliğini yansıtan, marjinal ve özgün bir bahçeye sahip olman gerekli. Çünkü sen, kaos ve kalabalıktan hoşlanmayan, rahatına düşkün, ağır uğraşlardan kaçınan bir yapıya sahipsin. Bu yüzden, senin için en uygun olan bahçe, yormayan ama bir o kadar da cıvıl cıvıl bir bahçe olacaktır. 🧡 Bu bahçede, çayını veya kahveni yudumlarken kitabını okuyabilirsin. Bu, senin için bütün stresi alıp götüren bir aktivite olacaktır. 💃🕺 Estetik zevki yüksek ve çevrenle uyumlu yapın sebebiyle bu estetik bahçende dostlarınla vakit geçirmek senin için bulunmaz bir nimet. Eee, doğru tahmin ettik mi? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz. 🤗👇

Çekici ve Gösterişli!

Çekici ve Gösterişli!

Burcuna göre senin bahçen çekici ve gösterişli olmalı! Akrep burcu olan sen, azimli, tutkulu ve dürüst bir kişiliğe sahipsin. Bu nedenle senin bahçen de aynı senin gibi, her detayı titizlikle düşünülmüş, her köşesi özenle tasarlanmış, karakterini yansıtan bir bahçe olmalı. 😍 Bahçenin dekoratif unsurlarında senin sofistike zevkinin yer almasını, salaşlığa yer vermeden, tam anlamıyla dizayn edilmesini istersin. Sen, fazla insanla iç içe olmayı sevmeyen, daha çok kendi dünyasında yaşayan bir kişiliksin. 🤔 Bu nedenle, etrafında hoşlanmadığın insanlara tahammül etmek yerine, onları uzak tutmayı tercih edersin. Bu yüzden bahçen, sana özel bir sığınak olmalı. Bahçenin her köşesi, senin huzur bulacağın bir alan olmalı. Ayrıca sevdiklerinle vakit geçirebileceğin bir sığınak. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım! 😇👇

Kendine Has ve Eğlenceli!

Kendine Has ve Eğlenceli!

Burcuna göre senin bahçen kendine has ve eğlenceli olmalı! Sen, burcunun sana verdiği özelliklerle sıkılgan bir yapıya sahip, kültürel bilgi birikimi ve estetik zevki yüksek bir insansın. Bu yüzden, bahçenin de senin gibi elit, sofistike ve monotonluktan uzak olması gerekiyor. 😍 Hayal et, dostlarını ağırlayabileceğin geniş ve konforlu çardaklar, her biri özenle seçilmiş, rengarenk çiçeklerle dolu bir bahçe... Kulağa ne kadar da büyüleyici geliyor, değil mi? 🥰 Üstelik, bu çiçeklerin önünde poz verip, en güzel fotoğraflarını çekebilirsin. Ayrıca bahçeni, nadir bulunan dekorasyon ürünleri ve zarif aydınlatmalarla süsleyerek, gece de kullanabileceğin, ışıl ışıl bir yaşam alanına dönüştürebilirsin. Bu sayede, bahçen gecenin karanlığında bile göz alıcı bir güzellik sergileyecek! Sence özelliklerini doğru tahmin ettik mi? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma. 💃🕺👇

Doğal ve Samimi!

Doğal ve Samimi!

Burcuna göre senin bahçen doğal ve samimi olmalı! Bir oğlak burcu olarak, sakin, güvenilir ve evcimen bir insansın. Yaşadığın ortamın da aynı senin gibi doğal tonlarda, özgür ve doğayla iç içe olmasından hoşlanıyorsun. 🌱 Bu yüzden senin bahçen de olabildiğine doğal tonlarda döşenmiş, samimi ve fazla büyük olmayan bir bahçe olmalı. Ailene ve arkadaşlarına düşkün, güvenilir yapın sebebiyle bahçende sevdiklerini ağırlamak, senin için ekstrem aktivitelerden daha eğlenceli. 😇 Stresini atmak için çıplak ayakla toprağa basabileceğin, şezlongunda güneşlenip kitabını okuyabileceğin bir bahçe tam sana göre. Sence tahminimiz doğru mu? 🤔 Yorumlara düşüncelerini yazabilirsin. 😇👇

Farklı ve Dikkat Çekici!

Farklı ve Dikkat Çekici!

Burcuna göre senin bahçen farklı ve dikkat çekici olmalı! Kova burcudan dolayı özgürlüğüne düşkün, keyifli ve değişken bir insansın. Sıradanlıktan ve sadelikten fazla hoşlanmıyorsun. 🤔 Bu nedenle senin bahçen de senin gibi farklı ve çekici olmalı. Herkesin görmediği, marjinal ve renkli aksesuarlarla süslenmiş, güzel ışıklandırılmış, rahat bir bahçe tam sana göre. 😍 Böylece hızlı ve stresli hayatından, hayatına alırken seçici davrandığın; fazla sevmediğin insanlardan uzaklaşıp kafanı dinleyebilirsin. Modern ancak renkli ve farklı eşyalarla döşeli bir  bahçede, sevdiğin insanla kafanı dinlemek, senin için ilaç gibi bir aktivite olur. Sence bildik mi? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma! 🥳👇

Yenilikçi ve Modern!

Yenilikçi ve Modern!

Burcuna göre senin bahçen yenilikçi ve modern olmalı! Balık burcu olarak, senin bahçen de senin gibi yenilikçi ve modern bir hava taşımalıdır. Balık burcunun en belirgin özelliklerinden olan iyi huyluluk, sanatsal bakış açısı ve yoğun duygusallık, senin de karakterinin ayrılmaz parçaları. 🥳 Bu yüzden bahçenin, senin bu özelliklerini yansıtması önemli. Görsel estetiği ön planda tutan, her bir detayı özenle düşünülmüş, yenilikçi ve modern bir bahçe tasarımı, senin maceracı ruhunu ve keşfetmeyi seven kişiliğini tam anlamıyla tatmin edecektir. 🧡 Senin duygusal ve tutkulu yanın, çevrendeki insanlara olan bağlılığını ve sevgini de beraberinde getiriyor. Bu yüzden, sahip olduğun bu harika bahçeyi sevdiklerinle paylaşmak, senin için çok büyük bir keyif. Eee, sence bildik mi? 🤔👇

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