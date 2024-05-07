Burcuna ve Seçimlerine Göre Bahçeni Tasarlıyoruz!
Burcuna ve Seçimlerine Göre Bahçeni Tasarlıyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini seç.
2. Tabi ki, burcunu da öğrenelim.
3. Aşağıdaki bahçelerden seç bakalım.
4. Bahçende daha çok ne yetiştirmek istersin?
5. Aşağıdaki renklerden en sevdiğin rengi seçer misin?
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6. Peki, bahçenle kim ilgilensin istersin?
7. Bu çiçeklerden birini seç.
8. Bahçeyle uğraşmayı sever misin?
9. Sence bir bahçenin olmazsa olmazı nedir?
10. Son olarak, bahçeyi kimlerle kullanmak isterdin?
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Minimalist ve Sakin!
Renkli ve Düzenli!
İlham Verici ve Canlı!
Fonksiyonel ve Sıcak!
İhtişamlı ve Göz Alıcı!
Minimalist ve Sade!
Zarif ve Özgün!
Çekici ve Gösterişli!
Kendine Has ve Eğlenceli!
Doğal ve Samimi!
Farklı ve Dikkat Çekici!
Yenilikçi ve Modern!
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