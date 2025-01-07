Marmaray Neden Hayal Edildiği Gibi Camdan Yapılmadı?
Marmaray Neden Hayal Edildiği Gibi Camdan Yapılmadı?
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2013 yılında hizmete giren Marmaray İstanbul’un iki yakasını Boğaz’ın altından birleştiren eşsiz bir ulaşım projesi. Milyonlarca yolcunun kullandığı bu sistemin denizin altından geçtiği biliniyor ancak beklenildiği gibi camdan bir tünelin içinde seyahat etme hayali gerçekleşmedi.
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Peki Marmaray neden camdan bir tünel içinde inşa edilmedi? Bu sorunun cevabı aslında hem teknik hem de mali gerçeklerde gizli.
Marmaray tünelleri aslında denizin içinden geçmiyor, denizin altındaki kara tabakasının içine oyulmuş bir geçiş sistemi oluşturuyor. Tünel deniz tabanındaki karadan oyularak yerleştirilen ve çelikle güçlendirilmiş beton malzemeden yapıldı. Yani tünelin arkasındaki şey denizin altında bulunan kaya ve toprak tabakası.
Marmaray Gebze’de başlıyor ve Ayrılıkçeşme’ye kadar yüzeyden geliyor. Daha sonra yeraltına inmeye başlayan hat Boğaz’ı geçtikten sonra Kazlıçeşme’de tekrar yüzeye çıkıyor ve Halkalı’ya kadar devam ediyor.
Uzunlukları 98,5 metre ile 135 metre arasında değişen 11 tünel parçasının birleştirilmesiyle Boğaz’ın altında 1,4 km uzunluğunda batırma tüp tünel inşa edildi. Tüneller en derin oldukları noktada deniz seviyesinin yaklaşık 58 metre altından geçiyor. Peki bu tüneller neden camdan yapılmadı?
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Bir tünelin camdan yapılma fikri güzel olsa da bu neredeyse imkansız bir hayal. Bunun en büyük sebebi deniz altındaki basınç. Cam bu tür devasa basınçlara dayanabilecek bir malzeme değil.
Akrilik gibi daha dayanıklı malzemeler kullanılabilir ancak bu da üretim maliyetini astronomik boyutlara çıkarır. Üstelik tünelin tamamen tek parça olarak üretilmesi gerekir ki bu hem üretim hem de montaj açısından devasa zorluklar doğurur.
Parça parça yapılmaya çalışıldığında birleşim yerlerinden su sızması riski oldukça yüksektir. Günümüz teknolojisiyle deniz altında tam anlamıyla güvenli ve işlevsel bir cam tünel yapmak mümkün değil.
Marmaray çelikle güçlendirilmiş beton malzeme kullanılarak inşa edildi. Bu malzeme yalnızca deniz basıncına dayanıklı olmakla kalmıyor aynı zamanda projenin fay hattı üzerinde yer alması nedeniyle olası bir depreme karşı da koruma sağlıyor.
10 büyüklüğündeki bir depreme bile dayanıklı olarak tasarlanan bu tüneller dünyanın en derin batırma tünellerinden biri olma özelliğini taşıyor.
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Cam tünel İstanbul Boğazı’nın altındaki deniz yaşamını izleyerek seyahat etmek isteyenler için güzel bir fantezi olarak kaldı kısacası. Ama belki de gelecekte teknolojinin gelişimiyle bu hayal gerçeğe dönüşebilir. Kim bilir...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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