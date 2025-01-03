1915 Çanakkale Köprüsü'nün Üzerindeki Bu Garip Virajın Bayağı Mantıklı Sebepleri
1915 Çanakkale Köprüsü'nün Üzerindeki Bu Garip Virajın Bayağı Mantıklı Sebepleri
Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tasarımındaki ince detaylar dikkat çekiyor. Köprüdeki hafif viraj, sadece estetik bir tercih değil, mühendislik harikası bir çözüm. Peki neden iki tabliyeli tasarım tercih edildi?
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1915 Çanakkale Köprüsü 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanını taşıyor.
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Rüzgar yükünün köprü üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek adına köprü çift tabliyeli bir şekilde inşa edildi.
Yapının inşasında kullanılan iki ayrı tabliye hem dayanıklılığı artırıyor hem de rüzgar yüklerini dengelemek için hava akışını kontrol ediyor.
Araçların hareketiyle oluşan rezonansı kırmak için köprüye hafif virajlar ve bağlantı noktalarında esnemeye izin veren detaylar eklendi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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