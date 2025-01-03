1915 Çanakkale Köprüsü'nün Üzerindeki Bu Garip Virajın Bayağı Mantıklı Sebepleri

Ancak bu uzunluk sadece bir mühendislik başarısı değil, aynı zamanda sembolik bir anlam taşıyor. Köprünün üzerindeki hafif viraj görsel bir detaydan çok daha fazlası. Mühendisler bu uzun açıklığın yaratabileceği rüzgar etkilerini azaltmak için bu tasarımı tercih etti.