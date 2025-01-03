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1915 Çanakkale Köprüsü'nün Üzerindeki Bu Garip Virajın Bayağı Mantıklı Sebepleri

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Üzerindeki Bu Garip Virajın Bayağı Mantıklı Sebepleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.01.2025 - 13:51

Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tasarımındaki ince detaylar dikkat çekiyor. Köprüdeki hafif viraj, sadece estetik bir tercih değil, mühendislik harikası bir çözüm. Peki neden iki tabliyeli tasarım tercih edildi?

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1915 Çanakkale Köprüsü 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanını taşıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanını taşıyor.

Ancak bu uzunluk sadece bir mühendislik başarısı değil, aynı zamanda sembolik bir anlam taşıyor. Köprünün üzerindeki hafif viraj görsel bir detaydan çok daha fazlası. Mühendisler bu uzun açıklığın yaratabileceği rüzgar etkilerini azaltmak için bu tasarımı tercih etti.

Rüzgar yükünün köprü üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek adına köprü çift tabliyeli bir şekilde inşa edildi.

Rüzgar yükünün köprü üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek adına köprü çift tabliyeli bir şekilde inşa edildi.

Bu çift tabliye tasarımı özellikle fırtınalı günlerde rüzgarın iki tabliye arasındaki boşluktan geçmesini sağlayarak aerodinamik dengeyi artırıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yalnızca 10 kilometre mesafede yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü deprem riskine karşı da özel olarak tasarlandı.

Yapının inşasında kullanılan iki ayrı tabliye hem dayanıklılığı artırıyor hem de rüzgar yüklerini dengelemek için hava akışını kontrol ediyor.

Yapının inşasında kullanılan iki ayrı tabliye hem dayanıklılığı artırıyor hem de rüzgar yüklerini dengelemek için hava akışını kontrol ediyor.

aponya’daki benzer yapılarla kıyaslanabilecek bu tasarım dünya standartlarında bir mühendislik çözümünü temsil ediyor. Mühendislikte köprülere binen iki temel yük bulunuyor: araçların yarattığı eşlenik rezonans ve rüzgar rezonans yükü.

Araçların hareketiyle oluşan rezonansı kırmak için köprüye hafif virajlar ve bağlantı noktalarında esnemeye izin veren detaylar eklendi.

Araçların hareketiyle oluşan rezonansı kırmak için köprüye hafif virajlar ve bağlantı noktalarında esnemeye izin veren detaylar eklendi.

Vadilerden akan güçlü rüzgarların etkisini azaltmak için ise çift tabliye tasarımı hayata geçirildi. Projenin yüklenicilerinden Barış Arıoğlu köprünün rüzgar ve deprem etkilerine karşı alınan tedbirlerle mühendislik tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. “Rüzgar ve depreme karşı aldığımız önlemlerle aerodinamik bir yapı elde ettik. Bu köprü, bilimsel anlamda arkamızdan gelen projelere ışık tutacak,” diyerek köprünün uzun yıllar boyunca örnek teşkil edeceğinin altını çizdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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