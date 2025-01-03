Uçakların Havada Bıraktığı Beyaz Çizgilerin Sebebi Ne?
Uçakların Havada Bıraktığı Beyaz Çizgilerin Sebebi Ne?
Gökyüzünde süzülen bazı uçakların arkasında bazen uzun ve yoğun bazen de kısa ve seyrek bir beyaz iz görüyoruz. Peki bu buluta benzer beyaz izler neden oluşuyor hiç merak ettiniz mi? Gelin kısaca bilgilendirelim.
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Gökyüzünde süzülen uçakların arkasında bıraktığı ince beyaz izler insanları hem etkiliyor hem de meraklandırıyor. Bu izler bilimsel adıyla “contrail” yani yoğunlaşma izi olarak biliniyor.
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İngilizcede “condensation” (yoğunlaşma) ve “trail” (iz) kelimelerinin birleşiminden türeyen contrail genellikle uçakların yaklaşık 7500 metre yükseklikte, -30 derece gibi düşük sıcaklıklarda uçtuğu zamanlarda oluşuyor.
Bu beyaz çizgiler uçağın egzozundan çıkan su buharının soğuk hava ile buluşup yoğunlaşması sonucu meydana geliyor
Ancak oluşumun detayları burada bitmiyor; havadaki nem oranı, sıcaklık ve egzoz gazının kimyasal bileşimi bu izlerin görünürlüğünü, kalınlığını ve uzunluğunu etkiliyor. Bazı durumlarda uçakların hızla geçişi basınç değişimine bağlı olarak küçük suni bulutlar da yaratabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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