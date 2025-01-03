onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uçakların Havada Bıraktığı Beyaz Çizgilerin Sebebi Ne?

Uçakların Havada Bıraktığı Beyaz Çizgilerin Sebebi Ne?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.01.2025 - 11:52

Gökyüzünde süzülen bazı uçakların arkasında bazen uzun ve yoğun bazen de kısa ve seyrek bir beyaz iz görüyoruz. Peki bu buluta benzer beyaz izler neden oluşuyor hiç merak ettiniz mi? Gelin kısaca bilgilendirelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gökyüzünde süzülen uçakların arkasında bıraktığı ince beyaz izler insanları hem etkiliyor hem de meraklandırıyor. Bu izler bilimsel adıyla “contrail” yani yoğunlaşma izi olarak biliniyor.

Gökyüzünde süzülen uçakların arkasında bıraktığı ince beyaz izler insanları hem etkiliyor hem de meraklandırıyor. Bu izler bilimsel adıyla “contrail” yani yoğunlaşma izi olarak biliniyor.

İngilizcede “condensation” (yoğunlaşma) ve “trail” (iz) kelimelerinin birleşiminden türeyen contrail genellikle uçakların yaklaşık 7500 metre yükseklikte, -30 derece gibi düşük sıcaklıklarda uçtuğu zamanlarda oluşuyor.

İngilizcede “condensation” (yoğunlaşma) ve “trail” (iz) kelimelerinin birleşiminden türeyen contrail genellikle uçakların yaklaşık 7500 metre yükseklikte, -30 derece gibi düşük sıcaklıklarda uçtuğu zamanlarda oluşuyor.

Bu beyaz çizgiler uçağın egzozundan çıkan su buharının soğuk hava ile buluşup yoğunlaşması sonucu meydana geliyor

Bu beyaz çizgiler uçağın egzozundan çıkan su buharının soğuk hava ile buluşup yoğunlaşması sonucu meydana geliyor

Ancak oluşumun detayları burada bitmiyor; havadaki nem oranı, sıcaklık ve egzoz gazının kimyasal bileşimi bu izlerin görünürlüğünü, kalınlığını ve uzunluğunu etkiliyor. Bazı durumlarda uçakların hızla geçişi basınç değişimine bağlı olarak küçük suni bulutlar da yaratabiliyor.

Ancak oluşumun detayları burada bitmiyor; havadaki nem oranı, sıcaklık ve egzoz gazının kimyasal bileşimi bu izlerin görünürlüğünü, kalınlığını ve uzunluğunu etkiliyor. Bazı durumlarda uçakların hızla geçişi basınç değişimine bağlı olarak küçük suni bulutlar da yaratabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın