Burçların Gerçekten Sevdiğini Nasıl Anlarız?

İlişkilerinde her şeyden önce dürüstlük isteyen Koç’lar, net ve direkt insanlardır. Olanı olduğu gibi söyler, dolambaçlı yolları pek de sevmez. Şeffaftır, bazen bu hali ile kırıcı olabilir. İlişkileri hızlı başlasın ister. İşlerin yürümeyeceğini görürse kararını alır ve bir sonraki flörte geçer.

Seni gerçekten sevdiğini nasıl anlarsın? Cesur Koç kişisi seni kaybetmekten korkuyor, hayati dürtüsü olan iddiacılık ve rekabetten senin uğruna vazgeçiyorsa, tamamdır!