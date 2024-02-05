Burçların Gerçekten Sevdiğini Nasıl Anlarız?
Yılın en romantik günü Sevgililer Günü yaklaşırken sizin için burçlar âşık olduğunda neler yapar tek tek yazdım.
Âşık Koç
Âşık Boğa
İlişkilerinde güven arayan Boğa burcu insanı, sağlamcıdır. İlişkilere temkinli adımlarla yaklaşır ancak güvenli limanı bulduğunda ise kolay kolay vazgeçmez. Sabırlı, yavaş ve ağır biridir, spontane planların insanı olmayacaktır. Ancak huzur ve istikrar istiyorsanız, Boğa doğru kişidir. İlişkiyi bitirmekten hoşlanmaz, bu nedenle son dakikaya kadar beklemeyi tercih eder. Boğa ile olan ilişkinizde geniş sofralar, tembellikler, keyifli ortamlara hazır olun.
Seni gerçekten sevdiğini nasıl anlarsın? Boğa burcu insanı keyfine ve parasına düşkün olur. Senin için rutinlerinden vazgeçiyor, sana sırf seni mutlu etmek için hediyeler alıyorsa, aşk rüzgarları esmeye başlamış demektir.
Âşık İkizler
Zeki ve akıllı İkizler burcu, çabuk sıkılabilen bir yapıdadır. Doğru kişiyi bulduğuna inandığında çok hızlı davranır, kaçırmak istemez. Ama ne yazık ki, pek de uzun ilişki insanı değildir. Değişkenlik ister, bu nedenle kolay vazgeçip, işin ucunu bırakabilir. Gizemli bir yanınız olduğu ve onun merakını beslediğiniz sürece ilişkinin heyecanı canlı kalacaktır.
Seni gerçekten sevdiğini nasıl anlarsın? Özgürlüğüne düşkün İkizler, seni kıskanıyor ve dahası onun hayatına karışmana izin veriyorsa, bu iş olmuş demektir.
Âşık Yengeç
Yengeç burcuyla birlikteyseniz sırtınız asla yere gelmez! Sizi herkesten ve her şeyden korumak isteyecektir. Ancak O’nu anlamak bazen zor olabilir, sabırlı olmak gerekir. Ruh hali değişkenlik gösterebilir, endişelere kapılabilir, endişeye kapıldığı konuyu açıklamanız için üstünüze gelebilir ancak bir yandan kendi küskünlüklerini anlatmaya yanaşmayacaktır.. Ailesine oldukça düşkündür.
Seni gerçekten sevdiğini nasıl anlarsın? Seni daha ilk günden ailesinin içine sokmaya çalışıyorsa, bir durum olduğunda senin hakkını senden çok savunur hale gelmişse Yengeç sana aşık olmuştur.
Âşık Aslan
Âşık Başak
Fazla duygusallıktan hoşlanmayan, akılcı Başak, ilişkide mükemmeliyetçi ve eleştirel bir duruş sergiliyorsa bunun sebebi ancak sizin iyiliğiniz içindir. Doğru eşi bulmak için çaba sarf eden, sorumluluk duygusu yüksek olan Başak, kolay kolay birini beğenmez. Eğer sizi seçtiyse, şanslısınız! Büyük tutkuların insanlı asla değildir, aksine zekası ve kıvraklığı ile hayatınızı çok daha kolay bir hale getirecektir.
Seni gerçekten sevdiğini nasıl anlarsın? Sorumluluklarını kenara bırakıp, senin için küçük çılgınlıklar yapıyorsa, şikayet etmeden senin için emek veriyorsa Başak sana aşık olmuştur.
Âşık Terazi
Terazi her zaman en uygun adımı atmak, karşı tarafı memnun etmek, hoş ve dengeli bir ilişki kurmaktan yanadır. Yalnızlığı pek sevmez, bu nedenle flörtü ve ilişkisi bol olur. Mantığını devrede tutar ama hareketleri sevgi doludur. Orta yolu bulmak ister, gerginlikten hoşlanmaz. Her zaman haklının yanındadır. Kibardır ve de oldukça güçlüdür, özgürlüğüne düşkün olur.
Seni gerçekten sevdiğini nasıl anlarsın? Adaletin savunucusu Terazi, her türlü ters durumda senin yanındaysa bil ki aşk çanları çalıyor!
Âşık Akrep
Akrep’ten sır saklanmaz, önce bu konuda anlaşalım, sizin bile farkında olmadığınız sırlarınızı o okuyuverir. Kendisi her daim dönüşüm ve değişimden geçtiği için sizi de değişime zorlar. Sağlam ve güçlüdür, kararlıdır. Kolay kolay bırakılacak biri değildir, kıskaçlarından salmayı pek sevmez. Yanlış yapılacak burç değildir; yaptığınız iyi ya da kötü hiçbir şeyi unutmaz.
Seni gerçekten sevdiğini nasıl anlarsın? Her durumda arkanda duruyor, seni sonuna dek sahipleniyorsa, bir de üstüne kıskançlık krizleri geçiriyorsa, bil ki seni seviyor.
Âşık Yay
Âşık Oğlak
Hayatı ciddiye almasıyla tanınan Oğlak burcu, ilişkisini de her zaman önemseyecektir. Mesafeli ama her daim soğukkanlı görüntüsüyle istikrar imajı çizer. Olgundur. O’nu ancak zamanla katman katman tanıyabilirsiniz. Sürprizler tarzı değildir, sizin de yaptığınız sürprizler bayılmayacaktır. Laubali tavırları sevmez, boş konuşmalardan hoşlanmaz. Kelimelerinizi dikkatli seçin. Statüye önem verir, saygınlık önemlidir. itibarlarının zedelenmesinden hoşlanmazlar, bu nedenle her daim dikkatli tavırlar sergilemelisiniz.
Seni gerçekten sevdiğini nasıl anlarsın? Seni mutlu etmek uğruna planlarından vazgeçiyor ve aslında seninle olmanın hayatındaki en büyük başarı olduğunu düşünüyorsa, Oğlak sana aşık olmuştur!
Âşık Kova
Kova’yla birlikteyseniz, arkadaşlarıyla da akraba oldunuz demektir bu! Sürekli fikir danıştığı arkadaşları olacaktır. Farklı bakış açılarını dinlemek ister, tarafsızdır, sizin yerinize başkasının haklı olduğunu düşünüyorsa bunu açıkça sözler. Her zaman herkes iyi olsun ister, bu nedenle size hep iyi davranacaktır. Ancak bazen bu iyiliğin size olan sevgisinden mi yoksa genel bir tavır mı olduğunu anlayamayabilirsiniz. Öte yandan sizi her zaman gizliden gizliye korur ve kollar. Aydınlık insanlardır, özgürlük ve umut taşır, sizi de ileri taşımak isteyecektir. Özgürlüğünü kısıtlamamaya ve de işine müdahale etmemeye özen göstermelisiniz.
Seni gerçekten sevdiğini nasıl anlarsın? Arkadaşlarıyla buluşurken seni de yanında istiyorsa, mesafeli tavırları hep bir kenara bırakıyorsa ve son kararı senin almana izin veriyorsa Kova burcu sana aşık olmuş demektir.
Âşık Balık
Fazlaca merhametli bir Balık sevgiliniz varsa, O’nu dış dünyadan korumak sizin göreviniz olacaktır. Aklı dağınık olabilir, ruh hali dalgalı olacaktır, başkalarından çabuk etkilenir, herkes iyi olsun derken kendini unutabilir. Fiziksel ve duygusal olarak sınırlarını çizmeyi çok da iyi bilmez. Bütçesini yapmakta destek olmalı, hayatta sağlam durmasına destek olmalısınız. Öte yandan romantik ve sezgisel duruşuyla size oldukça keyifli anlar yaşatacaktır. Size yepyeni bir dünyanın kapısını açacağı kesin.
Seni gerçekten sevdiğini nasıl anlarsın? Elini taşın altına koyuyor, seni hayatın tüm kötülüklerinden kurtarmaya çalışıyorsa bil ki Balık sana aşık olmuştur.
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