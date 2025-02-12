12 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
12 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yer aldığı yapımlarla başarısını kanıtlayan Büşra Develi özel hayatıyla da sık konuştuğumuz isimlerden biri olmayı sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bildiğiniz gibi Özcan Deniz ve ailesi bir süredir gündeme yaşadıkları kaosla geliyor.
3. Geçtiğimiz seneden bu yana evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı iddia edilen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti sürekli magazin gündeminde yer alıyor.
4. Konu harcamalar olunca ağızları açık bırakmayı her seferinde başaran Sabancılar bu sefer ailenin cimrisi ile gündemde!
5. Anıl Eke, Özlem Yılmaz ve Burcu Görgün’ün kaleme aldığı Kara Sevda dizisi günümüzde de popülaritesini koruyan dizilerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Mabel Matiz, müziğiyle olduğu kadar kendine özgü tarzıyla da magazinde kendine yer edinmiş isimlerden biri. Ünlü isim geçtiğimiz saatlerde görünümünde yaptığı radikal değişiklikle dikkatleri üzerine çekti.
7. 2019 ve 2021'de olmak üzere iki kere evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı iki evlilikte aradığı mutluluğu bulamamış boşanmaya karar vermişti.
8. Son zamanlarda her şeyden çok konserlerinde giydiği hepsi birbirinden kötü kombin seçimleriyle gündeme gelen Sibel Can, yine ve yeniden son sahnesindeki elbisesiyle dikkat çekti.
9. Zaman zaman İrem Derici'ye ağır yorumlarda bulunan bir dönemin efsane ismi VJ Bülent, yine İrem Derici'ye kuruldu.
10. "Müstehcen" bulunan paylaşımları sebebiyle bir mahkeme süreci geçiren ve sonunda da beraat eden OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, en son Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olduğunda yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Umarım Annem Dinlemez podcast serisiyle müthiş bir başarı yakalayan Tuluğ Özlü beklenen haberi verdi!
12. Yıllar önce gencecik bir kızken "Stir Me Up" şarkısıyla hayatımıza giren, o gün bugündür de gündemden bir an olsun düşmeyen Hadise'nin şu ana kadar attığı her adım olay oldu.
13. Geçtiğimiz günlerde burun estetiği yaptırmaya karar veren sosyal medya fenomeni Damla Altun, estetik öncesi yaptırdığı ilginç prosedürle gündeme gelmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın