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12 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

12 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.02.2025 - 01:12

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Yer aldığı yapımlarla başarısını kanıtlayan Büşra Develi özel hayatıyla da sık konuştuğumuz isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

1. Yer aldığı yapımlarla başarısını kanıtlayan Büşra Develi özel hayatıyla da sık konuştuğumuz isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Tatlı Küçük Yalancılar dizisinin ardından Burak Deniz'le olan birlikteliğiyle adından bahsettiren Develi ayrılıkla da gündemde kalmıştı. Burak Deniz ile barıştığı iddialarıyla bir süre manşetlerde gördüğümüz Develi yeni aşkıyla kameralara yakalandı. Fakat güzel oyuncu kısa sürede muhabirlerle baş başa kaldı! Sevgilisinin nereye gittiğini soran Develi'nin şaşkın bakışları kameralara yansıdı.

2. Bildiğiniz gibi Özcan Deniz ve ailesi bir süredir gündeme yaşadıkları kaosla geliyor.

2. Bildiğiniz gibi Özcan Deniz ve ailesi bir süredir gündeme yaşadıkları kaosla geliyor.

Geçtiğimiz hafta Özcan Deniz’in vergi kaçırma, zimmete para geçirme ve şirketi boşaltma iddialarıyla mahkemelik olduğu öne sürülmüştü. Milyonlar değerindeki evlerini eşi Samar Dadgar'ın üzerine yaptığı için ailesiyle ters düştüğü iddia edilen Özcan Deniz'in kardeşi bomba iddialarda bulundu. Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre Ercan Deniz, Özcan Deniz'in kız kardeşine şiddet uyguladığını ve annelerini evden kovduğunu iddia etti.

3. Geçtiğimiz seneden bu yana evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı iddia edilen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti sürekli magazin gündeminde yer alıyor.

3. Geçtiğimiz seneden bu yana evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı iddia edilen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti sürekli magazin gündeminde yer alıyor.

İkiz kızları Alin ve Lina ile gözlerden kalpler çıkartan çiftimizin son olarak boşanma sürecini başlattığı, hatta bu süreci kızları için gizli tuttukları iddia edilmişti. Genellikle konu hakkında yaptıkları açıklamalarla spekülasyonları doğrulayan çiftle ilgili geçtiğimiz gün ise farklı bir iddia ortaya atıldı. Bir aydır farklı evlerde yaşadığı iddia edilen Pelin Akil'den Anıl Altan'a göndermeli bir paylaşım geldi!

4. Konu harcamalar olunca ağızları açık bırakmayı her seferinde başaran Sabancılar bu sefer ailenin cimrisi ile gündemde!

4. Konu harcamalar olunca ağızları açık bırakmayı her seferinde başaran Sabancılar bu sefer ailenin cimrisi ile gündemde!

Sabancı ailesinin dördüncü kuşak üyesi, Mehmet Sabancı'nın oğlu, DJ ve prodüktör Faruk Sabancı genellikle aşk hayatı ve harcamalarıyla konuştuğumuz isimlerden biri. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Esra Bilgiç'le yaşadığı aşkla konuştuğumuz Faruk Sabancı milyon TL'lik arabasına kasko yaptırmadığı iddialarıyla manşetlere yerleşti! Gelin detaylara birlikte bakalım...

5. Anıl Eke, Özlem Yılmaz ve Burcu Görgün’ün kaleme aldığı Kara Sevda dizisi günümüzde de popülaritesini koruyan dizilerden biri.

5. Anıl Eke, Özlem Yılmaz ve Burcu Görgün’ün kaleme aldığı Kara Sevda dizisi günümüzde de popülaritesini koruyan dizilerden biri.

21 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan 74. bölümüyle final yaparak sona eren dizi şimdilerde İtalya'da fırtına estirmeye devam ediyor. “Uluslararası Emmy Ödülleri’nde” en iyi telenovela ödülüne layık görülen dizinin jenerik müziği ise ayrı popüler bildiğiniz gibi. Kremlin Devlet Sarayı’nda düzenlenen “Türk Dizileri Müziği” konserinde Toygar Işıklı'ya ait şarkının orkestra versiyonu seslendirildi. Burak ÖzçivitKara Sevda” dizi müziğinin ritmine kendini kaptırınca dile düştü.

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6. Mabel Matiz, müziğiyle olduğu kadar kendine özgü tarzıyla da magazinde kendine yer edinmiş isimlerden biri. Ünlü isim geçtiğimiz saatlerde görünümünde yaptığı radikal değişiklikle dikkatleri üzerine çekti.

6. Mabel Matiz, müziğiyle olduğu kadar kendine özgü tarzıyla da magazinde kendine yer edinmiş isimlerden biri. Ünlü isim geçtiğimiz saatlerde görünümünde yaptığı radikal değişiklikle dikkatleri üzerine çekti.

Saçlarını üçe vurduran şarkıcının radikal imaj değişikliği dikkat çekti. Gelin Mabel Matiz'in yeni imajına birlikte bakalım!

7. 2019 ve 2021'de olmak üzere iki kere evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı iki evlilikte aradığı mutluluğu bulamamış boşanmaya karar vermişti.

7. 2019 ve 2021'de olmak üzere iki kere evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı iki evlilikte aradığı mutluluğu bulamamış boşanmaya karar vermişti.

Uzunca bir süredir 'maziye gömülen' ve 'barışma ihtimali olmayan' çiftler arasında görülen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı hakkında Gel Konuşalım programında bomba bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Mehmet Üstündağ, Akçıl ve Kıratlı'nın yeniden barıştığını ve uzunca bir süredir de sevgili olduğunu iddia etti.

8. Son zamanlarda her şeyden çok konserlerinde giydiği hepsi birbirinden kötü kombin seçimleriyle gündeme gelen Sibel Can, yine ve yeniden son sahnesindeki elbisesiyle dikkat çekti.

8. Son zamanlarda her şeyden çok konserlerinde giydiği hepsi birbirinden kötü kombin seçimleriyle gündeme gelen Sibel Can, yine ve yeniden son sahnesindeki elbisesiyle dikkat çekti.

Işıltılı elbisesinin üstüne dolanmış siyah kostüm parçalarıyla sahneye çıkan Sibel Can 'fırında çipura' ve nicelerine benzetildi. Birkaç aydır hepimizin gözünü düzenli olarak kanatan Sibel Can'ın modacısıyla yaşadığı problem de yeniden masaya yatırıldı.

9. Zaman zaman İrem Derici'ye ağır yorumlarda bulunan bir dönemin efsane ismi VJ Bülent, yine İrem Derici'ye kuruldu.

9. Zaman zaman İrem Derici'ye ağır yorumlarda bulunan bir dönemin efsane ismi VJ Bülent, yine İrem Derici'ye kuruldu.

Normal şartlarda dobra ve sert çıkışlarına alışık olduğumuz İrem Derici, ilk cevabında bir miktar isyan etse de VJ Bülent kendisine demediğini bırakmadıktan sonra içinden çıkan melek şaşırttı. Birkaç gün önce Melih Kunukçu'yla aşkını ilan eden aşk sarhoşu İrem Derici'nin uzattığı zeytin dalı aşkın ne kadar yaradığını bir kez daha kanıtladı!

10. "Müstehcen" bulunan paylaşımları sebebiyle bir mahkeme süreci geçiren ve sonunda da beraat eden OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, en son Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olduğunda yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

10. "Müstehcen" bulunan paylaşımları sebebiyle bir mahkeme süreci geçiren ve sonunda da beraat eden OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, en son Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olduğunda yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz gece Instagram hesabından uyguladığı 'regl ritüelini' paylaşan Merve Taşkın, aylar sonra yeniden gündemin göbeğine oturmayı başardı.   Bolluk ve para için regl döneminde yapılan ritüeli ChatGPT'ye sorarak öğrendi... Gelin, detaylara beraber bakalım!

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11. Umarım Annem Dinlemez podcast serisiyle müthiş bir başarı yakalayan Tuluğ Özlü beklenen haberi verdi!

11. Umarım Annem Dinlemez podcast serisiyle müthiş bir başarı yakalayan Tuluğ Özlü beklenen haberi verdi!

2025'e girdiğimizden beri yeni bölümü yayınlanmayan Umarım Annem Dinlemez'in 14 Şubat'ta yeni bölümüyle döneceğini müjdeleyen Tuluğ Özlü, sürprizini Didem Soydan'la duyurdu. Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle daima adından söz ettiren Didem Soydan'ı konuk ettiği yeni bölüm için 14 Şubat'a özel yatak pozları veren Tuluğ Özlü koca bir heyecan yaratmayı başardı!💅

12. Yıllar önce gencecik bir kızken "Stir Me Up" şarkısıyla hayatımıza giren, o gün bugündür de gündemden bir an olsun düşmeyen Hadise'nin şu ana kadar attığı her adım olay oldu.

12. Yıllar önce gencecik bir kızken "Stir Me Up" şarkısıyla hayatımıza giren, o gün bugündür de gündemden bir an olsun düşmeyen Hadise'nin şu ana kadar attığı her adım olay oldu.

Geçtiğimiz aylarda ilk oyunculuk deneyimini yaşayan ve ne yazık ki dizisiyle IMDB'nin tarihinin en kötüleri listesine giren Hadise, geçtiğimiz saatlerde özüne, sözüne döndü. Yeni şarkısının çıkış tarihini ve adını olay bir pozla duyurarak geceye bombasını bıraktı!

13. Geçtiğimiz günlerde burun estetiği yaptırmaya karar veren sosyal medya fenomeni Damla Altun, estetik öncesi yaptırdığı ilginç prosedürle gündeme gelmişti.

13. Geçtiğimiz günlerde burun estetiği yaptırmaya karar veren sosyal medya fenomeni Damla Altun, estetik öncesi yaptırdığı ilginç prosedürle gündeme gelmişti.

Black Mirror evreninde yaşıyormuşuzcasına yüzünü 3D maskelere döktüren ve yeni burnunun nasıl gözükeceği hakkında önden fikir sahibi olmayı tercih eden Altun, goygoycuların diline de fena düşmüştü. Geçtiğimiz saatlerde ateli çıkan Damla Altun, uğruna detaylı plan programlar yaptığı yeni burnunu gururla sundu!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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