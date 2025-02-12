Neslihan Atagül'le Oynadıkları Kara Sevda'nın Jenerik Müziği ile Kendinen Geçen Burak Özçivit Dile Düştü
Neslihan Atagül'le Oynadıkları Kara Sevda'nın Jenerik Müziği ile Kendinen Geçen Burak Özçivit Dile Düştü
Anıl Eke, Özlem Yılmaz ve Burcu Görgün’ün kaleme aldığı Kara Sevda dizisi günümüzde de popülaritesini koruyan dizilerden biri. 21 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan 74. bölümüyle final yaparak sona eren dizi şimdilerde İtalya'da fırtına estirmeye devam ediyor.
“Uluslararası Emmy Ödülleri’nde” en iyi telenovela ödülüne layık görülen dizinin jenerik müziği ise ayrı popüler bildiğiniz gibi. Kremlin Devlet Sarayı’nda düzenlenen “Türk Dizileri Müziği” konserinde Toygar Işıklı'ya ait şarkının orkestra versiyonu seslendirildi. Burak Özçivit “Kara Sevda” dizi müziğinin ritmine kendini kaptırınca dile düştü.
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Türk dizilerinin yurt dışındaki temsilcilerinden olan Kara Sevda Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün Avrupa'yı ele geçirmesine neden olmuştu!
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Türkiye dışında İtalya, Rusya, Yunanistan, Macaristan, Fas, Fransa, Sırbistan, Romanya, Almanya, Irak, Slovakya, Ukrayna, İspanya, İran ve Meksika gibi ülkelerde yayınlanan dizi son olarak İtalya'da rekora koşmuştu.
Yurt dışında rüzgar gibi esen Kara Sevda'nın jenerik müziği ise ayrı beğeniliyor bildiğiniz gibi. Duygusal editlerde oldukça kullanılan müziğin orkestra versiyonu da tüyleri diken diken ediyor.
Kremlin Devlet Sarayı’nda düzenlenen “Türk Dizileri Müziği” konserinde Toygar Işıklı'ya ait parça orkestra tarafından çalındı. Etkinliğe katılan Burak Özçivit Kara Sevda'nın jenerik müziğiyle kendinden geçti.
Gelin o anları birlikte izleyelim:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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