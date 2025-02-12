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Ekrem İmamoğlu Hakkındaki İddianame Kabul Edildi: Mahkeme 11 Nisan’da!

Ekrem İmamoğlu Hakkındaki İddianame Kabul Edildi: Mahkeme 11 Nisan’da!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.02.2025 - 13:20 Son Güncelleme: 12.02.2025 - 13:24

İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle yargılanacağı tarih belli oldu. Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi, mahkeme 11 Nisan’da…

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı.

İmamoğlu'nun 3 ayrı suçtan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması, ayrıca memuriyet hizmetlerinden men edilmesi talep edilmişti.

İmamoğlu'nun 3 ayrı suçtan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması, ayrıca memuriyet hizmetlerinden men edilmesi talep edilmişti.

Konuya ilişkin İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İmamoğlu'nun yargılanmasına İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Nisan tarihinde saat 10.00'da başlanacak.

Konuya ilişkin İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İmamoğlu'nun yargılanmasına İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Nisan tarihinde saat 10.00'da başlanacak.

Hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', ‘tehdit' ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', ‘tehdit' ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Öte yandan iddianamede, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan 'kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır.' maddesinin uygulanması da talep edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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